https://ria.ru/20250926/mer-2044708625.html

Источник сообщил об аресте экс-замглавы Нижнего Новгорода

Источник сообщил об аресте экс-замглавы Нижнего Новгорода - РИА Новости, 26.09.2025

Источник сообщил об аресте экс-замглавы Нижнего Новгорода

Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T21:32:00+03:00

2025-09-26T21:32:00+03:00

2025-09-26T21:32:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

сочи

юрий шалабаев

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Штокман арестован на два месяца по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – сообщил собеседник агентства. По его словам, уголовное дело касается событий, произошедших несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода, и речь идет о многомиллионной взятке. Штокман был доставлен в Московский районный суд в Нижнем Новгороде вечером 26 июля. Утром в пятницу ряд Telegram-каналов сообщил, что Штокман был задержан в Сочи за получение взяток, после чего его должны будут доставить в Нижний Новгород для проведения следственных действий. В администрации Нижнего Новгорода заявили, что Штокман в настоящее время не является сотрудником мэрии и опровергли информацию о проведении у них обысков. Агентство на данный момент не располагает комментарием регионального следственного управления СК. Штокман был назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года, с 14 декабря 2020 года он стал первым заместителем главы администрации города. В конце сентября 2022 года Штокман ушел на СВО, при этом должность за ним сохранялась, хотя фактически он уже не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации. Месяц назад - 27 августа - глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Штокман покинул должность.

https://ria.ru/20250809/penza-2034334523.html

нижний новгород

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний новгород, россия, сочи, юрий шалабаев, следственный комитет россии (ск рф)