Источник сообщил об аресте экс-замглавы Нижнего Новгорода - РИА Новости, 26.09.2025
21:32 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/mer-2044708625.html
Источник сообщил об аресте экс-замглавы Нижнего Новгорода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Штокман арестован на два месяца по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – сообщил собеседник агентства. По его словам, уголовное дело касается событий, произошедших несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода, и речь идет о многомиллионной взятке. Штокман был доставлен в Московский районный суд в Нижнем Новгороде вечером 26 июля. Утром в пятницу ряд Telegram-каналов сообщил, что Штокман был задержан в Сочи за получение взяток, после чего его должны будут доставить в Нижний Новгород для проведения следственных действий. В администрации Нижнего Новгорода заявили, что Штокман в настоящее время не является сотрудником мэрии и опровергли информацию о проведении у них обысков. Агентство на данный момент не располагает комментарием регионального следственного управления СК. Штокман был назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года, с 14 декабря 2020 года он стал первым заместителем главы администрации города. В конце сентября 2022 года Штокман ушел на СВО, при этом должность за ним сохранялась, хотя фактически он уже не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации. Месяц назад - 27 августа - глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Штокман покинул должность.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Штокман арестован на два месяца по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело касается событий, произошедших несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода, и речь идет о многомиллионной взятке.
Штокман был доставлен в Московский районный суд в Нижнем Новгороде вечером 26 июля.
Утром в пятницу ряд Telegram-каналов сообщил, что Штокман был задержан в Сочи за получение взяток, после чего его должны будут доставить в Нижний Новгород для проведения следственных действий. В администрации Нижнего Новгорода заявили, что Штокман в настоящее время не является сотрудником мэрии и опровергли информацию о проведении у них обысков.
Агентство на данный момент не располагает комментарием регионального следственного управления СК.
Штокман был назначен заместителем главы администрации города – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года, с 14 декабря 2020 года он стал первым заместителем главы администрации города. В конце сентября 2022 года Штокман ушел на СВО, при этом должность за ним сохранялась, хотя фактически он уже не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации. Месяц назад - 27 августа - глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Штокман покинул должность.
