В Петропавловске-Камчатском предупредили об опасности выхода медведей

В Петропавловске-Камчатском предупредили об опасности выхода медведей - РИА Новости, 26.09.2025

В Петропавловске-Камчатском предупредили об опасности выхода медведей

Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском в связи с участившимися случаями выхода медведей в город, сообщил мэр Евгений Беляев. РИА Новости, 26.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском в связи с участившимися случаями выхода медведей в город, сообщил мэр Евгений Беляев. В четверг появление медведя в краевом центре закончилось трагедией – в результате нападения хищника на территории школы №3 женщина со скальпированными ранами была доставлена в реанимацию, где спустя непродолжительное время скончалась. "В Петропавловске-Камчатском вводится режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода медведей в городскую среду. В последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о медведях. Все звонки отработаны", - сообщил Беляев в своем Telegram-канале. По данным мэра, усилен состав оперативных групп, которые на постоянной основе отрабатывают сообщения о выходе хищников в город. "Отлажено круглосуточное взаимодействие всех оперативных служб, включая полицию, чтобы информация о появлении медведей доводилась своевременно и отрабатывалась оперативно, купируя вероятные негативные последствия", - отметил он. Руководителям образовательных учреждений поручено усилить контроль вблизи социальных объектов и провести родительские собрания по мерам безопасности. "Случаи выхода медведей в этот период относительно закономерны в связи с тем, что наш город расположен в окружении дикой природы", - пояснил Беляев, добавив, что наравне с медведями в город нередко выходят лисы и рыси. В ГУМЧС предупредили об участившихся случаях появления медведей в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, в населенных пунктах Елизовского округа. "С начала августа 2025 года по системе "112" поступило около 75 обращений граждан о выходе этих животных в населенные пункты", - уточнили в МЧС.

