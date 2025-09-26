Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области локализовали пожар на переезде
11:29 26.09.2025 (обновлено: 11:36 26.09.2025)
В Смоленской области локализовали пожар на переезде
Пожар после ДТП на переезде в Смоленской области локализован на площади 400 квадратных метров, горящие вагоны отцеплены, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.09.2025
смоленская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Пожар после ДТП на переезде в Смоленской области локализован на площади 400 квадратных метров, горящие вагоны отцеплены, сообщили в пресс-службе МЧС России."По уточнённым данным, в результате происшествия произошёл сход 18 вагонов с последующим возгоранием. В настоящее время пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Произведено отцепление горящих вагонов, угроза распространения огня устранена. На месте работает более 100 человек и 34 единицы техники", - говорится в сообщении.
смоленская область
смоленская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Смоленская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Пожар после ДТП на переезде в Смоленской области локализован на площади 400 квадратных метров, горящие вагоны отцеплены, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По уточнённым данным, в результате происшествия произошёл сход 18 вагонов с последующим возгоранием. В настоящее время пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Произведено отцепление горящих вагонов, угроза распространения огня устранена. На месте работает более 100 человек и 34 единицы техники", - говорится в сообщении.
Появились подробности ДТП с товарным поездом в Смоленской области
Заголовок открываемого материала