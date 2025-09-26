https://ria.ru/20250926/mchs-2044519271.html
В Смоленской области локализовали пожар на переезде
Пожар после ДТП на переезде в Смоленской области локализован на площади 400 квадратных метров, горящие вагоны отцеплены, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Пожар после ДТП на переезде в Смоленской области локализован на площади 400 квадратных метров, горящие вагоны отцеплены, сообщили в пресс-службе МЧС России."По уточнённым данным, в результате происшествия произошёл сход 18 вагонов с последующим возгоранием. В настоящее время пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Произведено отцепление горящих вагонов, угроза распространения огня устранена. На месте работает более 100 человек и 34 единицы техники", - говорится в сообщении.
