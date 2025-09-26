"Битцевский маньяк" попросил смягчить ему наказание

Рейтинг@Mail.ru
03:28 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, обжалуя свой приговор в Верховном Суде РФ, просил назначить ему 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Осужденный Пичушкин… просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы", - сказано в документах. Он был не согласен с приговором, считая, что по делу имеется "множество смягчающих обстоятельств", в том числе чистосердечное признание, добровольное сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие судимостей. Пичушкин в Верховном Суде не добился смягчения ему наказания. Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания. Пичушкин отбывает наказание в колонии "Полярная сова", расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, за Полярным кругом. Ранее он подавал иск в суд к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублей морального вреда. Ему отказали в удовлетворении требований. Решение было обжаловано.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, обжалуя свой приговор в Верховном Суде РФ, просил назначить ему 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Осужденный Пичушкин… просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы", - сказано в документах.
Он был не согласен с приговором, считая, что по делу имеется "множество смягчающих обстоятельств", в том числе чистосердечное признание, добровольное сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие судимостей. Пичушкин в Верховном Суде не добился смягчения ему наказания.
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
Пичушкин отбывает наказание в колонии "Полярная сова", расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, за Полярным кругом.
Ранее он подавал иск в суд к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе столице, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублей морального вреда. Ему отказали в удовлетворении требований. Решение было обжаловано.
