МАГАТЭ оценило последствия ударов по АЭС
Замглавы МАГАТЭ Чудаков: удары по АЭС могут привести к расплавлению топлива
Курская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Удары по АЭС могут в теории привести к расплавлению топлива и разбросу радиоактивных продуктов, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков.
"Взорваться, как атомная бомба, она не может. Все реактивные события у нас ликвидированы с Чернобыля, их быть не может на АЭС. Система безопасности работает. Но разбить топливо и разбросать радиоактивные продукты деления урана - это теоретически возможно", - сказал он на полях "Мировой атомной недели".
В четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
