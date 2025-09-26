Рейтинг@Mail.ru
Президент Мадагаскара уволил министра энергетики после протеста
26.09.2025
Президент Мадагаскара уволил министра энергетики после протеста
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что отправил в отставку министра энергетики после протеста против отключений электричества и воды, в результате которого погибло по меньшей мере пять человек, передает агентство Франс Пресс. "Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил в пятницу в видеообращении, что уволил министра энергетики после манифестации", - пишет агентство. Ранее радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что отправил в отставку министра энергетики после протеста против отключений электричества и воды, в результате которого погибло по меньшей мере пять человек, передает агентство Франс Пресс.
"Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил в пятницу в видеообращении, что уволил министра энергетики после манифестации", - пишет агентство.
Ранее радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву.
