Президент Мадагаскара уволил министра энергетики после протеста

Президент Мадагаскара уволил министра энергетики после протеста

2025-09-26T22:21:00+03:00

в мире

мадагаскар

антананариву (город)

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что отправил в отставку министра энергетики после протеста против отключений электричества и воды, в результате которого погибло по меньшей мере пять человек, передает агентство Франс Пресс. "Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил в пятницу в видеообращении, что уволил министра энергетики после манифестации", - пишет агентство. Ранее радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву.

