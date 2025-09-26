Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию - РИА Новости, 26.09.2025
19:45 26.09.2025
Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию
Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию - РИА Новости, 26.09.2025
Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп занял порядочную позицию, главное во внешней политике – мир. РИА Новости, 26.09.2025
в мире
белоруссия
сша
россия
дональд трамп
александр лукашенко
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп занял порядочную позицию, главное во внешней политике – мир. "Трамп занял очень хорошую позицию, порядочную. Он говорит, что там семь войн и конфликтов прекратил. Может быть и семь, может быть и шесть, но главное во внешней политике - мир, мир, мир", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос белорусского телеканала "Первый информационный", почему он назвал Трампа бунтарем и сохраняется ли настрой американского лидера на украинское урегулирование при том, что его риторика меняется постоянно. По словам главы Белоруссии, у Трампа такая тактика - надавить, отступить, отступить, надавить, где-то напролом пойти. "Бунтарь в самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом", - сказал Лукашенко. По его словам, и президент России уважает американского лидера. "Мы что-то пропускаем мимо ушей, понимаем, что у Трампа непростая ситуация. Вы это прекрасно понимаете. Недавно его сторонника - очень толкового, умного, ярого сторонника застрелили. И он понимает этот сигнал. Он принял этот сигнал и реагировал соответствующим образом", - сказал Лукашенко. Он считает, что заявления Трампа надо всесторонне понимать и не бросаться на него после любого заявления. "Не надо. Вот я старшему брату сказал - молодец. Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места. Близкое время", - считает президент Белоруссии.
белоруссия
сша
россия
в мире, белоруссия, сша, россия, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию

Лукашенко назвал Трампа бунтарем в самом хорошем смысле слова

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп занял порядочную позицию, главное во внешней политике – мир.
"Трамп занял очень хорошую позицию, порядочную. Он говорит, что там семь войн и конфликтов прекратил. Может быть и семь, может быть и шесть, но главное во внешней политике - мир, мир, мир", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос белорусского телеканала "Первый информационный", почему он назвал Трампа бунтарем и сохраняется ли настрой американского лидера на украинское урегулирование при том, что его риторика меняется постоянно.
По словам главы Белоруссии, у Трампа такая тактика - надавить, отступить, отступить, надавить, где-то напролом пойти. "Бунтарь в самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом", - сказал Лукашенко.
По его словам, и президент России уважает американского лидера. "Мы что-то пропускаем мимо ушей, понимаем, что у Трампа непростая ситуация. Вы это прекрасно понимаете. Недавно его сторонника - очень толкового, умного, ярого сторонника застрелили. И он понимает этот сигнал. Он принял этот сигнал и реагировал соответствующим образом", - сказал Лукашенко.
Он считает, что заявления Трампа надо всесторонне понимать и не бросаться на него после любого заявления. "Не надо. Вот я старшему брату сказал - молодец. Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места. Близкое время", - считает президент Белоруссии.
Александр Лукашенко
Трамп зол на европейских лидеров, заявил Лукашенко
22 августа, 21:08
 
В миреБелоруссияСШАРоссияДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
