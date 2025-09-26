Лукашенко заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию на Украине

Рейтинг@Mail.ru
18:36 26.09.2025 (обновлено: 01:41 27.09.2025)
в мире
украина
сша
александр лукашенко
дональд трамп
россия
владимир путин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. "Есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить. Это президент сам скажет. Хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, александр лукашенко, дональд трамп, россия, владимир путин
В мире, Украина, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить. Это президент сам скажет. Хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
СМИ сообщили, как ЕС ответил на слова Трампа о возврате границ Украины
СМИ сообщили, как ЕС ответил на слова Трампа о возврате границ Украины
Вчера, 17:51
 
В миреУкраинаСШААлександр ЛукашенкоДональд ТрампРоссияВладимир Путин
 
 
