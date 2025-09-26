https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044675276.html

Лукашенко заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию на Украине

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. "Есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить. Это президент сам скажет. Хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

