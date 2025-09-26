https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044675276.html
Лукашенко заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию на Украине
Лукашенко заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию на Украине - РИА Новости, 27.09.2025
Лукашенко заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию на Украине
Есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом, заявил белорусский президент... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-26T18:36:00+03:00
2025-09-26T18:36:00+03:00
2025-09-27T01:41:00+03:00
в мире
украина
сша
александр лукашенко
дональд трамп
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. "Есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить. Это президент сам скажет. Хорошее предложение. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250926/granitsy-2044656467.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, александр лукашенко, дональд трамп, россия, владимир путин
В мире, Украина, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию на Украине
Лукашенко рассказал, что есть хорошее предложение по урегулированию на Украине