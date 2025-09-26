Рейтинг@Mail.ru
18:13 26.09.2025 (обновлено: 18:45 26.09.2025)
Путин и Лукашенко вышли на договоренности по газу
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет, передает госагентство Белта."Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на пятилетку. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам", - говорится в сообщении.Лукашенко рассказал, что на прошедших в пятницу в Москве переговорах с президентом России обсуждал и международную обстановку, и региональную ситуацию, включая Украину."И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились - у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - сказал глава государства.Он отметил, что также стороны говорили об общем союзном рынке, в том числе о его защите, какие меры можно принимать, чтобы дать возможность эффективно работать белорусским и российским товаропроизводителям."Мы когда встречаемся, там масса вопросов", - подчеркнул Лукашенко.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет, передает госагентство Белта.
"Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на пятилетку. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам", - говорится в сообщении.
Лукашенко рассказал, что на прошедших в пятницу в Москве переговорах с президентом России обсуждал и международную обстановку, и региональную ситуацию, включая Украину.
"И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились - у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - сказал глава государства.
Он отметил, что также стороны говорили об общем союзном рынке, в том числе о его защите, какие меры можно принимать, чтобы дать возможность эффективно работать белорусским и российским товаропроизводителям.
"Мы когда встречаемся, там масса вопросов", - подчеркнул Лукашенко.
