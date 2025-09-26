Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Зеленскому нужно согласиться на условия США - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 26.09.2025 (обновлено: 18:32 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044664925.html
Лукашенко заявил, что Зеленскому нужно согласиться на условия США
Лукашенко заявил, что Зеленскому нужно согласиться на условия США - РИА Новости, 26.09.2025
Лукашенко заявил, что Зеленскому нужно согласиться на условия США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому нужно не просто разговаривать с РФ, а согласиться на предлагаемые и одобренные США... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:11:00+03:00
2025-09-26T18:32:00+03:00
александр лукашенко
в мире
белоруссия
россия
сша
владимир зеленский
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому нужно не просто разговаривать с РФ, а согласиться на предлагаемые и одобренные США условия по украинскому урегулированию."Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский – ред.) должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия. Выгодные для него условия, которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Ну, россияне согласились", - сказал Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250926/zelenskij-2044589303.html
белоруссия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, сша, владимир зеленский, павел зарубин
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Россия, США, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Лукашенко заявил, что Зеленскому нужно согласиться на условия США

Лукашенко: Зеленскому нужно согласиться на предлагаемые США условия

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому нужно не просто разговаривать с РФ, а согласиться на предлагаемые и одобренные США условия по украинскому урегулированию.
"Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский – ред.) должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия. Выгодные для него условия, которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Ну, россияне согласились", - сказал Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Зеленский назвал неправдой слухи о призыве Трампа бить по дому Путина
Вчера, 15:05
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссияРоссияСШАВладимир ЗеленскийПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала