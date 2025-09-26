https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044664925.html
Лукашенко заявил, что Зеленскому нужно согласиться на условия США
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому нужно не просто разговаривать с РФ, а согласиться на предлагаемые и одобренные США условия по украинскому урегулированию."Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский – ред.) должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия. Выгодные для него условия, которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Ну, россияне согласились", - сказал Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
