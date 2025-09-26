https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044663931.html
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2025
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне взяли под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах специальной военной операции, дальше... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:09:00+03:00
2025-09-26T18:09:00+03:00
2025-09-26T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
белоруссия
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне взяли под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах специальной военной операции, дальше российскую армию будет трудно остановить."Мы заслушали доклад генерального штаба. Слушайте, на всех фронтах и особенно на некоторых участках - я лично наблюдаю за этими участками - россияне практически захватили крупные населенные пункты. Я вот так смотрю географически. А что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044675276.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Белоруссия, Павел Зарубин, В мире
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко
Лукашенко: российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить