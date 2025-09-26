https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044663931.html

Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне взяли под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах специальной военной операции, дальше... РИА Новости, 26.09.2025

специальная военная операция на украине

александр лукашенко

белоруссия

павел зарубин

в мире

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне взяли под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах специальной военной операции, дальше российскую армию будет трудно остановить."Мы заслушали доклад генерального штаба. Слушайте, на всех фронтах и особенно на некоторых участках - я лично наблюдаю за этими участками - россияне практически захватили крупные населенные пункты. Я вот так смотрю географически. А что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

