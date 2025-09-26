Рейтинг@Mail.ru
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 26.09.2025 (обновлено: 18:37 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044663931.html
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.09.2025
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне взяли под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах специальной военной операции, дальше... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:09:00+03:00
2025-09-26T18:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
белоруссия
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне взяли под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах специальной военной операции, дальше российскую армию будет трудно остановить."Мы заслушали доклад генерального штаба. Слушайте, на всех фронтах и особенно на некоторых участках - я лично наблюдаю за этими участками - россияне практически захватили крупные населенные пункты. Я вот так смотрю географически. А что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044675276.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, белоруссия, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Белоруссия, Павел Зарубин, В мире
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко

Лукашенко: российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне взяли под контроль крупные населенные пункты на всех фронтах специальной военной операции, дальше российскую армию будет трудно остановить.
"Мы заслушали доклад генерального штаба. Слушайте, на всех фронтах и особенно на некоторых участках - я лично наблюдаю за этими участками - россияне практически захватили крупные населенные пункты. Я вот так смотрю географически. А что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лукашенко заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию на Украине
Вчера, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ЛукашенкоБелоруссияПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала