Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским

Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским - РИА Новости, 26.09.2025

Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским

26.09.2025

2025-09-26T18:08:00+03:00

2025-09-26T18:08:00+03:00

2025-09-26T18:22:00+03:00

александр лукашенко

россия

в мире

белоруссия

украина

владимир зеленский

павел зарубин

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Владимиром Зеленским, по его словам, настало время вступить в консультации и договориться об окончании конфликта Украины с РФ."Я хотел бы, вот пока он (Зеленский - ред.) там встретится с президентом Путиным, - он хочет этого, по всем каналам, вы знаете, обращается уже публично, - я бы хотел с ним вот просто поговорить. Ну и, может быть, как раз это тот момент, когда это прозвучит в России от вас, у меня есть что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультацию. Вначале СВО я говорил - нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Мы договоримся", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

россия

белоруссия

украина

