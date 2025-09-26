https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044662424.html
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться - РИА Новости, 26.09.2025
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:06:00+03:00
2025-09-26T18:06:00+03:00
2025-09-26T18:16:00+03:00
александр лукашенко
в мире
белоруссия
павел зарубин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044665186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beee65645b799b60dff4de0ce92e27db.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться."Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться", - сказал Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044610794.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044665186_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5783f92c5a8bf615b4b89fd12f7ef56c.jpg
Лукашенко об угрозах Зеленского атаковать Кремль
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться с угрозами ударов по Кремлю.
2025-09-26T18:06
true
PT3M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия, павел зарубин, владимир зеленский
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Павел Зарубин, Владимир Зеленский
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться с угрозами ударов по Кремлю