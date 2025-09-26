Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 26.09.2025 (обновлено: 18:16 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044662424.html
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться - РИА Новости, 26.09.2025
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:06:00+03:00
2025-09-26T18:16:00+03:00
александр лукашенко
в мире
белоруссия
павел зарубин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044665186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beee65645b799b60dff4de0ce92e27db.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться."Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться", - сказал Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250926/zelenskiy-2044610794.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лукашенко об угрозах Зеленского атаковать Кремль
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться с угрозами ударов по Кремлю.
2025-09-26T18:06
true
PT3M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044665186_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5783f92c5a8bf615b4b89fd12f7ef56c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, в мире, белоруссия, павел зарубин, владимир зеленский
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Павел Зарубин, Владимир Зеленский
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться

Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться с угрозами ударов по Кремлю

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому, угрожающему ударами по Кремлю, следует успокоиться.
"Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться", - сказал Лукашенко в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СМИ раскрыли, о чем попросил Зеленский Трампа на встрече
Вчера, 16:02
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссияПавел ЗарубинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала