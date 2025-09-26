Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 26.09.2025 (обновлено: 18:16 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044661940.html
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину - РИА Новости, 26.09.2025
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский потеряет всю Украину, если не примет предложения России и не остановится. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:05:00+03:00
2025-09-26T18:16:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский потеряет всю Украину, если не примет предложения России и не остановится."Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже. Они потеряют всю Украину", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044663931.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_57988fb0b540dd8422173fb047dea587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир зеленский
Украина, Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину

Лукашенко: Зеленский потеряет всю Украину, если не остановится

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский потеряет всю Украину, если не примет предложения России и не остановится.
"Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже. Они потеряют всю Украину", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко
Вчера, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала