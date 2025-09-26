https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044661940.html
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину - РИА Новости, 26.09.2025
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский потеряет всю Украину, если не примет предложения России и не остановится. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский потеряет всю Украину, если не примет предложения России и не остановится."Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже. Они потеряют всю Украину", - заявил Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Лукашенко заявил, что Зеленский может потерять всю Украину
