Лукашенко вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС России
Лукашенко вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС России - РИА Новости, 26.09.2025
Лукашенко вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам после переговоров с российским коллегой, что только что вместе с президентом России Владимиром... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:48:00+03:00
2025-09-26T17:48:00+03:00
2025-09-26T17:53:00+03:00
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам после переговоров с российским коллегой, что только что вместе с президентом России Владимиром Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС РФ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) рассказал журналистам, что только что вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба. Из кабинета Путина - это был селектор", - говорится в сообщении."Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня…", - приводится в сообщении слова Лукашенко.
Лукашенко вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС России
Лукашенко заявил, что заслушал с Путиным доклад Генерального штаба ВС России