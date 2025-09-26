https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044655446.html

Лукашенко вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС России

МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам после переговоров с российским коллегой, что только что вместе с президентом России Владимиром Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС РФ, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) рассказал журналистам, что только что вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба. Из кабинета Путина - это был селектор", - говорится в сообщении."Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня…", - приводится в сообщении слова Лукашенко.

