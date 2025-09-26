Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у "Газпрома" - РИА Новости, 26.09.2025
14:10 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044568491.html
Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у "Газпрома"
экономика
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
газпром
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе". Путин и Лукашенко проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетики. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии стала конкурентом для компании "Газпром", которая осуществляет поставки газа в республику. "Станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги... Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - отметил Лукашенко. "Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.
экономика, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, газпром
Экономика, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Газпром
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе".
Путин и Лукашенко проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетики. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии стала конкурентом для компании "Газпром", которая осуществляет поставки газа в республику.
"Станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги... Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - отметил Лукашенко. "Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лукашенко пообещал передать Путину "весточки" от американцев
25 сентября, 20:21
 
