Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у "Газпрома"

Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у "Газпрома" - РИА Новости, 26.09.2025

Лукашенко заверил Путина, что Минск продолжит покупать газ у "Газпрома"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупать у "Газпрома" практически те же объемы газа, что и до строительства АЭС в республике, заверив, что компания "не останется внакладе". Путин и Лукашенко проводят в пятницу встречу в Кремле. Лидеры, в частности, обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетики. Президент России в шутку заметил, что АЭС в Белоруссии стала конкурентом для компании "Газпром", которая осуществляет поставки газа в республику. "Станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме они у нас были, мы там как раз разместили майнинги... Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают", - отметил Лукашенко. "Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.

