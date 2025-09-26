https://ria.ru/20250926/lnr-2044502650.html

В ЛНР предотвратили покушение на офицера Росгвардии

В Луганске силовики предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Росгвардии, которое готовили украинские спецслужбы, сообщил Центр общественных связей

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Луганске силовики предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Росгвардии, которое готовили украинские спецслужбы, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в релизе. Задержанный — гражданин России 1975 года рождения, завербованный Киевом. По данным ФСБ, в Луганске он должен был заложить самодельную бомбу под служебный автомобиль росгвардейца и дистанционно взорвать ее. При обыске у мужчины нашли компоненты для бомбы, взрывчатку и переписку с украинскими кураторами. МВД по ЛНР возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

