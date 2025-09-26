https://ria.ru/20250926/livan-2044556069.html

Израильская авиация нанесла удары по юго-востоку Ливана

Израильская авиация нанесла удары по юго-востоку Ливана - РИА Новости, 26.09.2025

Израильская авиация нанесла удары по юго-востоку Ливана

Израильские самолеты нанесли серию ударов в восточном Бекаа на юго-востоке Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 26.09.2025

БЕЙРУТ, 26 сен — РИА Новости. Израильские самолеты нанесли серию ударов в восточном Бекаа на юго-востоке Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA. "Вражеские самолеты нанесли удары по восточной горной гряде в районе Шаара", — говорится в публикации. Арабский представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил в соцсети Х, что целью был завод по производству ракет, который принадлежит движению "Хезболла". Ливанские власти не раз заявляли, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. ЦАХАЛ сохраняет присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701. Израильская армия, в свою очередь, утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" и для уничтожения руководства ее боевого крыла. В Тель-Авиве подчеркивают, что продолжат бомбардировки, чтобы ликвидировать угрозу со стороны шиитского сопротивления.

