Израильская авиация нанесла удары по юго-востоку Ливана - РИА Новости, 26.09.2025
13:45 26.09.2025 (обновлено: 14:20 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/livan-2044556069.html
Израильская авиация нанесла удары по юго-востоку Ливана
в мире
ливан
бекаа
израиль
хезболла
оон
БЕЙРУТ, 26 сен — РИА Новости. Израильские самолеты нанесли серию ударов в восточном Бекаа на юго-востоке Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA. "Вражеские самолеты нанесли удары по восточной горной гряде в районе Шаара", — говорится в публикации. Арабский представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил в соцсети Х, что целью был завод по производству ракет, который принадлежит движению "Хезболла". Ливанские власти не раз заявляли, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. ЦАХАЛ сохраняет присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701. Израильская армия, в свою очередь, утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" и для уничтожения руководства ее боевого крыла. В Тель-Авиве подчеркивают, что продолжат бомбардировки, чтобы ликвидировать угрозу со стороны шиитского сопротивления.
в мире, ливан, бекаа, израиль, хезболла, оон
В мире, Ливан, Бекаа, Израиль, Хезболла, ООН
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 26 сен — РИА Новости. Израильские самолеты нанесли серию ударов в восточном Бекаа на юго-востоке Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Вражеские самолеты нанесли удары по восточной горной гряде в районе Шаара", — говорится в публикации.
Арабский представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил в соцсети Х, что целью был завод по производству ракет, который принадлежит движению "Хезболла".
Ливанские власти не раз заявляли, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. ЦАХАЛ сохраняет присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701.
Израильская армия, в свою очередь, утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" и для уничтожения руководства ее боевого крыла. В Тель-Авиве подчеркивают, что продолжат бомбардировки, чтобы ликвидировать угрозу со стороны шиитского сопротивления.
Израильский солдат осматривает дом - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации представителя "Хезболлы" на юге Ливана
21 сентября, 21:27
 
