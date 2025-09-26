https://ria.ru/20250926/lihachev-2044660559.html
Лихачев рассказал о сотрудничестве России с Сербией в области мирного атома
Ничто не будет ограничивать сотрудничество России с Сербией в области мирного атома, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ничто не будет ограничивать сотрудничество России с Сербией в области мирного атома, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сербии в части развития атомных технологий мы можем предложить всё, что желает Сербия... Ничего нас не будет ограничивать в части работы с Сербией в сфере мирного атома", - сказал Лихачев журналистам на форуме "Мировая атомная неделя".
