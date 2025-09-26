https://ria.ru/20250926/lihachev-2044660559.html

Лихачев рассказал о сотрудничестве России с Сербией в области мирного атома

Лихачев рассказал о сотрудничестве России с Сербией в области мирного атома - РИА Новости, 26.09.2025

Лихачев рассказал о сотрудничестве России с Сербией в области мирного атома

Ничто не будет ограничивать сотрудничество России с Сербией в области мирного атома, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:03:00+03:00

2025-09-26T18:03:00+03:00

2025-09-26T18:03:00+03:00

в мире

сербия

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ничто не будет ограничивать сотрудничество России с Сербией в области мирного атома, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сербии в части развития атомных технологий мы можем предложить всё, что желает Сербия... Ничего нас не будет ограничивать в части работы с Сербией в сфере мирного атома", - сказал Лихачев журналистам на форуме "Мировая атомная неделя".

https://ria.ru/20250213/likhachev-1999161510.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"