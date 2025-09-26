https://ria.ru/20250926/lihachev-2044645376.html
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, сообщил Лихачев
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, сообщил Лихачев - РИА Новости, 26.09.2025
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, сообщил Лихачев
Ситуация на Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ остается под контролем, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:18:00+03:00
2025-09-26T17:18:00+03:00
2025-09-26T17:18:00+03:00
москва
алексей лихачев
запорожская аэс
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_0:48:3044:1760_1920x0_80_0_0_ed2eed892b4ebd2679856d2bec0afa02.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ остается под контролем, сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "На Запорожской атомной электростанции все под контролем", - сказал Лихачев журналистам на Мировой атомной неделе в Москве.
https://ria.ru/20250926/zaes-2044639885.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_16f0e5eb57d1e076d74156e6da9121f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алексей лихачев, запорожская аэс, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Москва, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ситуация на ЗАЭС находится под контролем, сообщил Лихачев
Лихачев: ситуация на Запорожской АЭС остается под контролем