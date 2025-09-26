https://ria.ru/20250926/leonov-2044603588.html
Депутат Леонов выразил соболезнования Симоньян
Депутат Леонов выразил соболезнования Симоньян - РИА Новости, 26.09.2025
Депутат Леонов выразил соболезнования Симоньян
Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) выразил соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:38:00+03:00
2025-09-26T15:38:00+03:00
2025-09-26T15:39:00+03:00
маргарита симоньян
сергей леонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_8f2984727dd309a52acab6fc18fdc4dc.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) выразил соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, пожелав ей крепкого здоровья. В пятницу Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "С прискорбием узнал новость об уходе Тиграна. Соболезную уважаемой Маргарите Симоновне, мое сердце бьется вместе с вами. Желаю вам крепкого здоровья. Вы чрезвычайно сильная, уверен, вы справитесь со всеми трудностями, которые настигли вас в самый неподходящий момент", - сказал Леонов РИА Новости.
https://ria.ru/20250926/keosayan-1992994781.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597211509_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_644d63195ed335c4907d31d632535e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, сергей леонов
Маргарита Симоньян, Сергей Леонов
Депутат Леонов выразил соболезнования Симоньян
Депутат Леонов выразил соболезнования Симоньян в связи со смертью мужа
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) выразил соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, пожелав ей крепкого здоровья.
В пятницу Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
"С прискорбием узнал новость об уходе Тиграна. Соболезную уважаемой Маргарите Симоновне, мое сердце бьется вместе с вами. Желаю вам крепкого здоровья. Вы чрезвычайно сильная, уверен, вы справитесь со всеми трудностями, которые настигли вас в самый неподходящий момент", - сказал Леонов РИА Новости.