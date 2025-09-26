Рейтинг@Mail.ru
Депутат Леонов выразил соболезнования Симоньян
15:38 26.09.2025
Депутат Леонов выразил соболезнования Симоньян
Депутат Леонов выразил соболезнования Симоньян
маргарита симоньян
сергей леонов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) выразил соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, пожелав ей крепкого здоровья. В пятницу Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "С прискорбием узнал новость об уходе Тиграна. Соболезную уважаемой Маргарите Симоновне, мое сердце бьется вместе с вами. Желаю вам крепкого здоровья. Вы чрезвычайно сильная, уверен, вы справитесь со всеми трудностями, которые настигли вас в самый неподходящий момент", - сказал Леонов РИА Новости.
маргарита симоньян, сергей леонов
Маргарита Симоньян, Сергей Леонов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) выразил соболезнования главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа, известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, пожелав ей крепкого здоровья.
В пятницу Симоньян сообщила о смерти Кеосаяна. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
"С прискорбием узнал новость об уходе Тиграна. Соболезную уважаемой Маргарите Симоновне, мое сердце бьется вместе с вами. Желаю вам крепкого здоровья. Вы чрезвычайно сильная, уверен, вы справитесь со всеми трудностями, которые настигли вас в самый неподходящий момент", - сказал Леонов РИА Новости.
