Лавров обсудил с главой МИД Камбоджи развитие отношений
2025-09-26T20:49:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД Камбоджи Прак Сокхон на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили состояние и перспективы развития отношений России и Камбоджи, сообщили в МИД России. Ранее сообщалось, что Лавров на полях ГА ООН проводит переговоры с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном. "В ходе беседы стороны провели обмен мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня, а также обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
