Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Камбоджи развитие отношений - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/lavrov-2044703847.html
Лавров обсудил с главой МИД Камбоджи развитие отношений
Лавров обсудил с главой МИД Камбоджи развитие отношений - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров обсудил с главой МИД Камбоджи развитие отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД Камбоджи Прак Сокхон на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили состояние и... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T20:49:00+03:00
2025-09-26T20:49:00+03:00
в мире
россия
камбоджа
сергей лавров
прак сокхон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД Камбоджи Прак Сокхон на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили состояние и перспективы развития отношений России и Камбоджи, сообщили в МИД России. Ранее сообщалось, что Лавров на полях ГА ООН проводит переговоры с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном. "В ходе беседы стороны провели обмен мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня, а также обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044400147.html
россия
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, камбоджа, сергей лавров, прак сокхон, оон
В мире, Россия, Камбоджа, Сергей Лавров, Прак Сокхон, ООН
Лавров обсудил с главой МИД Камбоджи развитие отношений

Лавров и Сокхон обсудили перспективы развития отношений России и Камбоджи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД Камбоджи Прак Сокхон на полях 80-й сессии ГА ООН обсудили состояние и перспективы развития отношений России и Камбоджи, сообщили в МИД России.
Ранее сообщалось, что Лавров на полях ГА ООН проводит переговоры с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном.
"В ходе беседы стороны провели обмен мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня, а также обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лавров выступил на заседании глав МИД стран G20
25 сентября, 19:07
 
В миреРоссияКамбоджаСергей ЛавровПрак СокхонООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала