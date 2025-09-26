https://ria.ru/20250926/lavrov-2044702201.html
Лавров проводит переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин
Лавров проводит переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров проводит переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом. РИА Новости, 26.09.2025
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом. Встреча проходит "на полях" Генассамблеи ООН. Ранее российский министр провел переговоры с главами МИД Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеками ООН и ОБСЕ, президентом Боливии и министрами ряда малых островных государств Тихого океана.
Лавров проводит переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин
