https://ria.ru/20250926/lavrov-2044702201.html

Лавров проводит переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин

Лавров проводит переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин - РИА Новости, 26.09.2025

Лавров проводит переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T20:32:00+03:00

2025-09-26T20:32:00+03:00

2025-09-26T20:32:00+03:00

в мире

россия

сирия

ирак

сергей лавров

ральф гонсалвес

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg

ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом. Встреча проходит "на полях" Генассамблеи ООН. Ранее российский министр провел переговоры с главами МИД Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеками ООН и ОБСЕ, президентом Боливии и министрами ряда малых островных государств Тихого океана.

https://ria.ru/20250925/lavrov-2044400147.html

россия

сирия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сирия, ирак, сергей лавров, ральф гонсалвес, оон, генеральная ассамблея оон, обсе