Лавров обсудил с главой МИД Таиланда развитие сотрудничества
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда развитие сотрудничества - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров обсудил с главой МИД Таиланда развитие сотрудничества
26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу на полях 80-й сессии ГА ООН обсудил перспективы развития сотрудничества двух стран, а также наращивание торгово-экономических связей, сообщили в МИД России. "В ходе беседы рассмотрены перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, включая продвижение политического диалога, наращивание торгово-экономических связей и гуманитарных обменов, а также вопросы координации усилий на международных площадках. Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
