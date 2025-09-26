https://ria.ru/20250926/lavrov-2044689897.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда - РИА Новости, 26.09.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу. РИА Новости, 26.09.2025

ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу. "Разумеется, мы считаем, что преемственность в наших отношениях отвечает интересам России и Таиланда, народов наших стран... И лидеры наших стран привержены тому, чтобы ее (преемственность) обеспечить", - сказал Лавров в начале встречи, поздравив Пхуангкеткэу с назначением на пост министра иностранных дел. Встреча министров проходит в Нью-Йорке "на полях" 80-й сессии Генассамблеи ООН. Ранее российский министр провел переговоры с главами МИД Иордании, Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеками ООН и ОБСЕ, президентом Боливии и министрами малых островных государств Тихого океана.

