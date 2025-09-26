Лавров встретился с главой руководящего президентского совета Йемена
Лавров встретился с главой руководящего президентского совета Йемена аль-Алими
© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД РФ Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими.
"Очень важно продолжать регулярные контакты и по нашим двусторонним делам, и по острым задачам содействия внутрийеменскому урегулированию", - сказал Лавров в начале встречи, которая проходит "на полях" Генассамблеи ООН.
"Рассчитываю, что мы сегодня обменяемся (мнениями - ред.) по всем этим вопросам", - добавил российский министр.
Со своей стороны, аль-Алими попросил "передать наилучшие пожелания и привет президенту (России Владимиру - ред.) Путину".
