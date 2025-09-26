https://ria.ru/20250926/lavrov-2044675033.html

Лавров встретился с главой руководящего президентского совета Йемена

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими. РИА Новости, 26.09.2025

ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими. "Очень важно продолжать регулярные контакты и по нашим двусторонним делам, и по острым задачам содействия внутрийеменскому урегулированию", - сказал Лавров в начале встречи, которая проходит "на полях" Генассамблеи ООН. "Рассчитываю, что мы сегодня обменяемся (мнениями - ред.) по всем этим вопросам", - добавил российский министр. Со своей стороны, аль-Алими попросил "передать наилучшие пожелания и привет президенту (России Владимиру - ред.) Путину".

