Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с главой руководящего президентского совета Йемена - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 26.09.2025 (обновлено: 18:51 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/lavrov-2044675033.html
Лавров встретился с главой руководящего президентского совета Йемена
Лавров встретился с главой руководящего президентского совета Йемена - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров встретился с главой руководящего президентского совета Йемена
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T18:36:00+03:00
2025-09-26T18:51:00+03:00
в мире
россия
йемен
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044682005_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_9bcd1a975ec38aa1e0100fd1c07b8b67.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими. "Очень важно продолжать регулярные контакты и по нашим двусторонним делам, и по острым задачам содействия внутрийеменскому урегулированию", - сказал Лавров в начале встречи, которая проходит "на полях" Генассамблеи ООН. "Рассчитываю, что мы сегодня обменяемся (мнениями - ред.) по всем этим вопросам", - добавил российский министр. Со своей стороны, аль-Алими попросил "передать наилучшие пожелания и привет президенту (России Владимиру - ред.) Путину".
https://ria.ru/20250926/vstrechi-2044464637.html
россия
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044682005_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a84d4ff4da7ab1a56af755620ba4b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, йемен, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Йемен, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров встретился с главой руководящего президентского совета Йемена

Лавров встретился с главой руководящего президентского совета Йемена аль-Алими

© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД РФ Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими.
"Очень важно продолжать регулярные контакты и по нашим двусторонним делам, и по острым задачам содействия внутрийеменскому урегулированию", - сказал Лавров в начале встречи, которая проходит "на полях" Генассамблеи ООН.
"Рассчитываю, что мы сегодня обменяемся (мнениями - ред.) по всем этим вопросам", - добавил российский министр.
Со своей стороны, аль-Алими попросил "передать наилучшие пожелания и привет президенту (России Владимиру - ред.) Путину".
Министр иностранных России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лавров провел встречи с генсеками ООН и ОБСЕ
Вчера, 03:05
 
В миреРоссияЙеменСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала