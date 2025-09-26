https://ria.ru/20250926/lavrov-2044657556.html

Лавров встретился с главой МИД Иордании

Лавров встретился с главой МИД Иордании - РИА Новости, 26.09.2025

Лавров встретился с главой МИД Иордании

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади. РИА Новости, 26.09.2025

ООН, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади. Встреча проходит на полях Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел серию переговоров с представителями иностранных государств, в частности с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений.Дипломат также встретился с главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской Республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и министрами иностранных дел Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.В четверг он провел переговоры с министрами иностранных дел Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеками ООН и ОБСЕ, президентом Боливии и представителями малых островных государств Тихого океана.

