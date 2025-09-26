https://ria.ru/20250926/lavrov-2044657556.html
Лавров встретился с главой МИД Иордании
Лавров встретился с главой МИД Иордании - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров встретился с главой МИД Иордании
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:55:00+03:00
2025-09-26T17:55:00+03:00
2025-09-26T19:22:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
иордания
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044659669_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e2f6be17974adccad01818e1c5c88fd.jpg
ООН, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади. Встреча проходит на полях Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел серию переговоров с представителями иностранных государств, в частности с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений.Дипломат также встретился с главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской Республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и министрами иностранных дел Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.В четверг он провел переговоры с министрами иностранных дел Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеками ООН и ОБСЕ, президентом Боливии и представителями малых островных государств Тихого океана.
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044146115.html
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044182353.html
россия
иордания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044659669_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_87caf9e7943599fb59fd8b23dc57876a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, иордания, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Иордания, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров встретился с главой МИД Иордании
Лавров на ГА ООН проводит переговоры с главой МИД Иордании Сафади