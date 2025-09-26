Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с главой МИД Иордании - РИА Новости, 26.09.2025
17:55 26.09.2025 (обновлено: 19:22 26.09.2025)
Лавров встретился с главой МИД Иордании
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади. РИА Новости, 26.09.2025
ООН, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади. Встреча проходит на полях Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел серию переговоров с представителями иностранных государств, в частности с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений.Дипломат также встретился с главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской Республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и министрами иностранных дел Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.В четверг он провел переговоры с министрами иностранных дел Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеками ООН и ОБСЕ, президентом Боливии и представителями малых островных государств Тихого океана.
в мире, россия, сергей лавров, иордания, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Иордания, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ООН, 26 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с иорданским коллегой Айманом Сафади.
Встреча проходит на полях Генассамблеи ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Время пришло. Лавров объяснил США, что действительно происходит на Украине
24 сентября, 22:02
В среду российский министр провел серию переговоров с представителями иностранных государств, в частности с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений.
Дипломат также встретился с главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской Республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и министрами иностранных дел Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
В четверг он провел переговоры с министрами иностранных дел Сирии, Ирака, Египта, Южного Судана, генсеками ООН и ОБСЕ, президентом Боливии и представителями малых островных государств Тихого океана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься
25 сентября, 08:00
 
В миреРоссияСергей ЛавровИорданияООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
