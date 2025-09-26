Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и Ирака обсудили Российско-Арабский саммит - РИА Новости, 26.09.2025
07:02 26.09.2025
Главы МИД России и Ирака обсудили Российско-Арабский саммит
Главы МИД России и Ирака обсудили Российско-Арабский саммит - РИА Новости, 26.09.2025
Главы МИД России и Ирака обсудили Российско-Арабский саммит
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном и обсудил участие премьера Ирака Мухаммеда Судани в первом... РИА Новости, 26.09.2025
в мире
ирак
россия
москва
сергей лавров
фуад хусейн
оон
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном и обсудил участие премьера Ирака Мухаммеда Судани в первом Российско-Арабском саммите 15 октября 2025 года в Москве, сообщил МИД РФ. "На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Российской Федерации Лавров провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака Хусейном... Рассмотрен график предстоящих контактов с акцентом на участие премьер-министра Ирака Судани в первом Российско-Арабском саммите 15 октября 2025 года в Москве", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом особое внимание было уделено кризису в Газе. Министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся, а также активизации международных усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе. Кроме того, при обсуждении сирийской проблематики было выражено общее мнение о важности оказания поддержки властям Сирии в преодолении вызовов переходного периода в интересах долгосрочной стабилизации обстановки в этой стране и ее постконфликтного восстановления, подчеркнули в министерстве.
ирак
россия
москва
в мире, ирак, россия, москва, сергей лавров, фуад хусейн, оон
В мире, Ирак, Россия, Москва, Сергей Лавров, Фуад Хусейн, ООН
Главы МИД России и Ирака обсудили Российско-Арабский саммит

Главы МИД России и Ирака обсудили участие Судани в Российско-Арабском саммите

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном и обсудил участие премьера Ирака Мухаммеда Судани в первом Российско-Арабском саммите 15 октября 2025 года в Москве, сообщил МИД РФ.
"На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Российской Федерации Лавров провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака Хусейном... Рассмотрен график предстоящих контактов с акцентом на участие премьер-министра Ирака Судани в первом Российско-Арабском саммите 15 октября 2025 года в Москве", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом особое внимание было уделено кризису в Газе. Министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся, а также активизации международных усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе.
Кроме того, при обсуждении сирийской проблематики было выражено общее мнение о важности оказания поддержки властям Сирии в преодолении вызовов переходного периода в интересах долгосрочной стабилизации обстановки в этой стране и ее постконфликтного восстановления, подчеркнули в министерстве.
В миреИракРоссияМоскваСергей ЛавровФуад ХусейнООН
 
 
