Главы МИД России и Ирака обсудили Российско-Арабский саммит

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном и обсудил участие премьера Ирака Мухаммеда Судани в первом Российско-Арабском саммите 15 октября 2025 года в Москве, сообщил МИД РФ. "На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Российской Федерации Лавров провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака Хусейном... Рассмотрен график предстоящих контактов с акцентом на участие премьер-министра Ирака Судани в первом Российско-Арабском саммите 15 октября 2025 года в Москве", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом особое внимание было уделено кризису в Газе. Министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня, освобождения удерживаемых лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся, а также активизации международных усилий в интересах достижения прочного и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе. Кроме того, при обсуждении сирийской проблематики было выражено общее мнение о важности оказания поддержки властям Сирии в преодолении вызовов переходного периода в интересах долгосрочной стабилизации обстановки в этой стране и ее постконфликтного восстановления, подчеркнули в министерстве.

