Лавров и Гутерреш настроены на укрепление взаимодействия России и ООН
Лавров и Гутерреш настроены на укрепление взаимодействия России и ООН - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров и Гутерреш настроены на укрепление взаимодействия России и ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на двусторонней встрече выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление... 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на двусторонней встрече выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН, сообщили в МИД РФ.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем."Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем... С обеих сторон выражен твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН. С российской стороны была подчеркнута приверженность центральной координирующей роли Всемирной организации в мировых делах и принципам Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи", - говорится в сообщении."Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН", - говорится в сообщении.
Лавров и Гутерреш настроены на укрепление взаимодействия России и ООН
