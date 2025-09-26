https://ria.ru/20250926/lavrov-2044468631.html

Лавров и Гутерреш настроены на укрепление взаимодействия России и ООН

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на двусторонней встрече выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН, сообщили в МИД РФ.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем."Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем... С обеих сторон выражен твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН. С российской стороны была подчеркнута приверженность центральной координирующей роли Всемирной организации в мировых делах и принципам Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи", - говорится в сообщении."Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН", - говорится в сообщении.

