Лавров и Гутерреш настроены на укрепление взаимодействия России и ООН

03:39 26.09.2025 (обновлено: 03:53 26.09.2025)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на двусторонней встрече выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН, сообщили в МИД РФ.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем."Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем... С обеих сторон выражен твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН. С российской стороны была подчеркнута приверженность центральной координирующей роли Всемирной организации в мировых делах и принципам Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи", - говорится в сообщении."Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН", - говорится в сообщении.
россия, оон, в мире, сергей лавров, антониу гутерреш
Россия, ООН, В мире, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на двусторонней встрече выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН, сообщили в МИД РФ.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем.
Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы
03:35
"Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем... С обеих сторон выражен твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН. С российской стороны была подчеркнута приверженность центральной координирующей роли Всемирной организации в мировых делах и принципам Устава ООН во всей их полноте, совокупности и неразрывной взаимосвязи", - говорится в сообщении.
"Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лавров выступил на заседании глав МИД стран G20
Вчера, 19:07
 
РоссияООНВ миреСергей ЛавровАнтониу Гутерреш
 
 
