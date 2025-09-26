Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 26.09.2025 (обновлено: 03:43 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/lavrov-2044468278.html
Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы
Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы - РИА Новости, 26.09.2025
Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T03:35:00+03:00
2025-09-26T03:43:00+03:00
украина
россия
в мире
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем."Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем... Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044400147.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире, сергей лавров, антониу гутерреш, оон
Украина, Россия, В мире, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы

Лавров обсудил с Гутеррешем Украину и палестино-израильский конфликт

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем.
"Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем... Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лавров выступил на заседании глав МИД стран G20
Вчера, 19:07
 
УкраинаРоссияВ миреСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала