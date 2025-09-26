https://ria.ru/20250926/lavrov-2044468278.html

Лавров обсудил с Гутеррешем международные проблемы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Лавров провел встречу с Гутеррешем."Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел беседу с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем... Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН", - говорится в сообщении.

