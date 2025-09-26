https://ria.ru/20250926/kupol-2044397130.html

Революция за триллионы. Что скрывает "Золотой купол" Трампа

Революция за триллионы. Что скрывает "Золотой купол" Трампа - РИА Новости, 26.09.2025

Революция за триллионы. Что скрывает "Золотой купол" Трампа

В Пентагоне отчитались: план так убедительно разрекламированной Трампом системы ПВО "Золотой купол" готов. Но детали не разглашают. Между тем названные... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T08:00:00+03:00

2025-09-26T08:00:00+03:00

2025-09-26T10:29:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

министерство обороны сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В Пентагоне отчитались: план так убедительно разрекламированной Трампом системы ПВО "Золотой купол" готов. Но детали не разглашают. Между тем названные американским лидером характеристики очень трудно воплотить в жизнь. О том, почему проект может оказаться совсем не таким, как его задумали, — в материале РИА Новости."Звездные войны 2.0""По сути, мне дали 60 дней на разработку целевой архитектуры", — заявлял в июле генерал Космических войск США Майкл Гутлайн, обещая раскрыть детали, когда этот срок истечет.Однако теперь в американском военном ведомстве от этих слов отказываются."Проводится проверка, и на данный момент дополнительная информация недоступна, поэтому первостепенное внимание уделяется оперативной безопасности", — отметили в Пентагоне.Такая секретность объяснима. Речь идет о проекте, по амбициозности сопоставимом с рейгановской "Стратегической оборонной инициативой", также известной как "Звездные войны". Реализовать ее в итоге не удалось.Весьма вероятно, что аналогичная судьба ждет и "Золотой купол". Причем это еще более амбициозная задача — как минимум в том виде, в котором программу описывал Дональд Трамп.Жесткие рамкиВ представлениях американского президента проект должен соответствовать сразу трем критериям:Это должна быть система, как прописано в указе Трампа, способная противостоять "баллистическим, гиперзвуковым, усовершенствованным крылатым ракетам и другим возможным атакам следующего поколения со стороны равных по силе, почти равных по силе и неконтролируемых противников".США должны иметь возможность сбивать запущенные по их территории баллистические ракеты на раннем этапе — на участке разгона, когда они еще не покинули атмосферу Земли либо только вышли в космос. Это подразумевает, что "Купол" будет глобальным: необходимо, чтобы средства поражения постоянно находились на орбите и могли поразить цель.Система будет состоять из четырех эшелонов. Наблюдение и наведение должны осуществлять спутники. Также рассматривается возможность размещения на них лазеров, которые бы сбивали ракеты."Проблема с такими высокими ожиданиями заключается в том, что это может привести только к разочарованию", — отмечает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Тодд Харрисон в статье для аналитического портала War on the Rocks.Пока на реализацию проекта выделили 25 миллиардов долларов — эту сумму провели через президентский указ о налогах и расходах в августе. Еще 45,3 миллиарда заложили в бюджет на 2026 год."Это знаковое изменение самой доктрины американской ПВО, — отметил в разговоре с РИА Новости военный эксперт Борис Джерелиевский. — Нынешняя нехватка "Пэтриотов" — прямое следствие того, что в НАТО рассчитывали бороться с ракетами за счет авиационной составляющей, при помощи истребителей. Программа Трампа знаменует отказ от этой идеи".Железо бьет золотоОднако итоговая стоимость почти наверняка окажется значительно выше запланированных Трампом 175 миллиардов."Программы закупок регулируются "железным треугольником" стоимости, графика и эффективности. Улучшение одного из этих показателей неизбежно требует жертв в одном или обоих других. Трамп пытается подогнать все три стороны сразу еще до того, как была определена архитектура. <…> Даже тот, кто лишь поверхностно знаком с оборонными закупками, поймет, что этот треугольник не может быть замкнут", — отмечает Харрисон.В другой статье — "Постройте свой "Золотой купол". Основа для понимания издержек, выбора и компромиссов" — он рассматривает шесть различных вариантов создания защиты, которая соответствовала бы пожеланиям американского президента. Как в конструкторе, используя цены налогового 2026 года, Харрисон собирал из доступных США вооружений и перспективных программ "системы систем", способные удовлетворить три обязательных критерия. Ни один из проектов не вписался в заданные параметры.В первом, "ускоренном" варианте упор делался на время и стоимость системы, а потенциальными возможностями пришлось пожертвовать. Даже при таком раскладе в трехлетний срок программа не вписывалась, но за пять лет ее можно было реализовать. Причем уместившись в 175 миллиардов, заявленных Трампом. Правда, после 20 лет работы стоимость этой программы почти втрое превышала необходимый барьер — за нее пришлось бы заплатить 471 миллиард.Второй ("космический") вариант концентрировался на противодействии стратегическим угрозам — в первую очередь МБР и гиперзвуковому оружию — за счет размещения спутников. На Космические силы в таком случае приходилось бы 96 процентов от общего финансирования в баснословные 2,4 триллиона долларов."Наземный" аналог этого варианта стоил бы "всего" 406 миллиардов, но не обеспечивал глобальной защиты.Даже самый бюджетный — четвертый вариант обошелся бы в полтора раза дороже заявленной Трампом суммы: 252 миллиарда долларов. Но от универсальности и высокого уровня защиты в таком случае не остается и следа. Эта система прикрывала бы только крупные города, ключевые военные объекты и объекты стратегической инфраструктуры.Пятый вариант делает упор на противодействие всем типам угроз, но ограничивает глубину охвата. Он обойдется в триллион долларов.Последний — и самый дорогой вариант — предусматривает возможность отражения единомоментных залпов сотен ракет. При его составлении Харрисон отказался от почти всех временных и финансовых ограничений, кроме одного: годовые расходы на его реализацию не должны превышать 25 процентов оборонного бюджета. В этом случае за 20 лет работы США потратят на него 3,6 триллиона долларов."Но даже такая защита не обеспечивает создания практически непроницаемого щита", — подводит он итог.Проблема отсутствияКлючевая проблема кроется как раз в космических опциях, на которых настаивает Трамп. С одной стороны, это дает возможность сбивать МБР еще на взлете. С другой — этот участок ракеты преодолевают примерно за три минуты. А значит, реакция должна быть мгновенной.И здесь проявляется так называемая проблема отсутствия — поскольку платформы постоянно движутся по орбите, они не всегда могут вести огонь по цели. Чтобы исправить это, необходимо огромное число таких платформ."В конечном итоге США нужно порядка тысячи орбитальных платформ для того, чтобы иметь достаточную вероятность для сбивания одной вражеской МБР", — отмечается в июньской статье Ливерморской национальной лаборатории, написанной для Министерства энергетики США.Все эти платформы будут нуждаться в постоянной поддержке, а срок их службы может оказаться значительно короче, чем у ракеты, способной ждать своего часа 30 и более лет.В сухом остатке, как отмечает Харрисон, на создание системы, соответствующей требованию "сбивать подавляющее большинство любых запущенных ракет", уйдет 20 лет и сумма в 20 раз больше запланированной. Вариант же хотя бы немного близкий к заявленному бюджету невозможно уложить в три года, а его способности будут далеко не такими выдающимися."Тем не менее надо понимать, что в США умеют делать так, чтобы подобные проекты приносили пользу смежным отраслям. Так было, к примеру, с лунной программой, которая дала ощутимый толчок многим сферам. И здесь, вероятно, будет то же самое", — отметил в беседе с РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.Дональд Трамп всерьез взялся за проблему американского ПВО. Но, судя по всему, Белому дому и Пентагону придется идти на компромиссы, если такая программа вообще будет реализована.

https://ria.ru/20250921/leonkov-2043053714.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, нато