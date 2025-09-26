Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/krym-2044492923.html
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине - РИА Новости, 26.09.2025
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам игрой слов. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:05:00+03:00
2025-09-26T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
дональд трамп
владимир константинов
украина
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_0:137:3010:1830_1920x0_80_0_0_c475fc22f56015ea9f3f94bb0d3e63ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам игрой слов. Ранее Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". "Заявление Трампа стоит расценивать как словесную перепалку и подзадоривание нас на принуждение Украины к миру, а Зеленского - активнее продолжать самоубиваться. Для нашей ментальности свойственно буквально воспринимать заявления официальных лиц, но Трамп любит играть словами, вкладывать в свои формулировки скрытый смысл, иронизировать над визави", - сказал Константинов РИА Новости. Глава крымского парламента подчеркнул, что видит в заявлении Трампа декларацию позиции, отрабатываемой им с момента избрания на пост президента США. "Трамп выводит США за скобки этого конфликта. Он неоднократно говорил об этом, что это не его война. И он не собирается ничего делать, только громко заявлять. Но при этом он не может себе позволить выглядеть проигравшим или откровенно бросить на произвол террористический режим Киева. Вот он и бросает его под аккомпанемент громких заявлений", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
сша
киев
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_642bb6c139c02f36ef4a83f3534ea43d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, дональд трамп, владимир константинов, украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Украина, Республика Крым
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине

Константинов назвал заявление Трампа о возвращении Украины к границам игрой слов

© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам игрой слов.
Ранее Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Я пошутил, а они поверили: Трамп решил уничтожить всю украинскую армию
Вчера, 08:00
"Заявление Трампа стоит расценивать как словесную перепалку и подзадоривание нас на принуждение Украины к миру, а Зеленского - активнее продолжать самоубиваться. Для нашей ментальности свойственно буквально воспринимать заявления официальных лиц, но Трамп любит играть словами, вкладывать в свои формулировки скрытый смысл, иронизировать над визави", - сказал Константинов РИА Новости.
Глава крымского парламента подчеркнул, что видит в заявлении Трампа декларацию позиции, отрабатываемой им с момента избрания на пост президента США.
"Трамп выводит США за скобки этого конфликта. Он неоднократно говорил об этом, что это не его война. И он не собирается ничего делать, только громко заявлять. Но при этом он не может себе позволить выглядеть проигравшим или откровенно бросить на произвол террористический режим Киева. Вот он и бросает его под аккомпанемент громких заявлений", - сказал Константинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский нашел ключ к Трампу: Украина вернется к границам 1991 года
24 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевДональд ТрампВладимир КонстантиновУкраинаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала