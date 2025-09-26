https://ria.ru/20250926/krym-2044492923.html
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине - РИА Новости, 26.09.2025
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам игрой слов. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:05:00+03:00
2025-09-26T09:05:00+03:00
2025-09-26T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
дональд трамп
владимир константинов
украина
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_0:137:3010:1830_1920x0_80_0_0_c475fc22f56015ea9f3f94bb0d3e63ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам игрой слов. Ранее Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". "Заявление Трампа стоит расценивать как словесную перепалку и подзадоривание нас на принуждение Украины к миру, а Зеленского - активнее продолжать самоубиваться. Для нашей ментальности свойственно буквально воспринимать заявления официальных лиц, но Трамп любит играть словами, вкладывать в свои формулировки скрытый смысл, иронизировать над визави", - сказал Константинов РИА Новости. Глава крымского парламента подчеркнул, что видит в заявлении Трампа декларацию позиции, отрабатываемой им с момента избрания на пост президента США. "Трамп выводит США за скобки этого конфликта. Он неоднократно говорил об этом, что это не его война. И он не собирается ничего делать, только громко заявлять. Но при этом он не может себе позволить выглядеть проигравшим или откровенно бросить на произвол террористический режим Киева. Вот он и бросает его под аккомпанемент громких заявлений", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20250926/tramp-2044444980.html
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043900555.html
сша
киев
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_642bb6c139c02f36ef4a83f3534ea43d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, дональд трамп, владимир константинов, украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Украина, Республика Крым
В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине
Константинов назвал заявление Трампа о возвращении Украины к границам игрой слов