В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине

В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине - РИА Новости, 26.09.2025

В Крыму отреагировали на высказывания Трампа об Украине

26.09.2025

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам игрой слов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам игрой слов. Ранее Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". "Заявление Трампа стоит расценивать как словесную перепалку и подзадоривание нас на принуждение Украины к миру, а Зеленского - активнее продолжать самоубиваться. Для нашей ментальности свойственно буквально воспринимать заявления официальных лиц, но Трамп любит играть словами, вкладывать в свои формулировки скрытый смысл, иронизировать над визави", - сказал Константинов РИА Новости. Глава крымского парламента подчеркнул, что видит в заявлении Трампа декларацию позиции, отрабатываемой им с момента избрания на пост президента США. "Трамп выводит США за скобки этого конфликта. Он неоднократно говорил об этом, что это не его война. И он не собирается ничего делать, только громко заявлять. Но при этом он не может себе позволить выглядеть проигравшим или откровенно бросить на произвол террористический режим Киева. Вот он и бросает его под аккомпанемент громких заявлений", - сказал Константинов.

