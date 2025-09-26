Рейтинг@Mail.ru
Кремль ждет реакции США на предложение Путина по ДСНВ
20:33 26.09.2025 (обновлено: 21:38 26.09.2025)
Кремль ждет реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Кремль ждет реакции США на предложение Путина по ДСНВ - РИА Новости, 26.09.2025
Кремль ждет реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Кремль на неделе будет ждать реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кремль на неделе будет ждать реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Лидер РФ заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему. "На неделе будем ожидать... Понятно, что эти дни у Трампа были очень занятые: это и гости, которые приехали по случаю Генеральной ассамблеи, и его визави, с которыми идут переговоры, да и внутренние дела. Понятно, что тяжелые были для него дни", - отметил Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о реакции США на предложение российского президента по ДСНВ.
Кремль ждет реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Песков: Кремль на неделе будет ждать реакции США на предложение Путина по ДСНВ

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кремль на неделе будет ждать реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Лидер РФ заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ и хочет лично высказаться на эту тему.
"На неделе будем ожидать... Понятно, что эти дни у Трампа были очень занятые: это и гости, которые приехали по случаю Генеральной ассамблеи, и его визави, с которыми идут переговоры, да и внутренние дела. Понятно, что тяжелые были для него дни", - отметил Песков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о реакции США на предложение российского президента по ДСНВ.
Президент США Дональд Трамп
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ
22 сентября, 20:42
22 сентября, 20:42
 
