Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предложение Путина по ДСНВ - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/kreml-2044701833.html
В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предложение Путина по ДСНВ - РИА Новости, 26.09.2025
В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
Москва пока не получала от США по закрытым каналам никаких реакций на предложение президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T20:27:00+03:00
2025-09-26T20:27:00+03:00
москва
сша
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_0685a1ae142fbb27af2311a98e6d2c88.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва пока не получала от США по закрытым каналам никаких реакций на предложение президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250725/ssha-2031465421.html
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_446:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_3b33109ad279047e0ad668f6f61e2aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин, в мире
Москва, США, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Песков: Россия не получала от США ответов на предложение Путина по ДСНВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва пока не получала от США по закрытым каналам никаких реакций на предложение президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами. 25 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Трамп оценил опасность скорого истечения сроков ДНСВ
25 июля, 16:53
 
МоскваСШАРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала