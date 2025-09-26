https://ria.ru/20250926/kreml-2044701833.html
В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва пока не получала от США по закрытым каналам никаких реакций на предложение президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на соответствующий вопрос.
