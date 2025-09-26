Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на заявления НАТО о готовности сбивать российские самолеты
14:17 26.09.2025 (обновлено: 15:08 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/kreml-2044571084.html
Песков ответил на заявления НАТО о готовности сбивать российские самолеты
в мире
россия
польша
эстония
дмитрий песков
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты."Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственные заявления, потому что обвинение России в том, что и военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, они беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было", — сказал он.Россия настаивает на том, что все полеты ее военных самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнул Песков. Девятнадцатого сентября Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства, но никаких доказательств не представила. В российском Минобороны пояснили, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря, границы при этом не нарушались, что подтверждается средствами объективного контроля. До этого 10 сентября Польша заявила, что над ее территорией сбили якобы российские дроны, но доказательств их происхождения опять-таки не привела. Российское военное ведомство тогда сообщило, что в этот день нанесло массированный удар по предприятиям ВПК Украины, но объекты на территории Польши для поражения не планировались.Песков, комментируя эти высказывания, заявил, что голословные обвинения в адрес Москвы о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
в мире, россия, польша, эстония, дмитрий песков
В мире, Россия, Польша, Эстония, Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты.
"Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственные заявления, потому что обвинение России в том, что и военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, они беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было", — сказал он.
Россия настаивает на том, что все полеты ее военных самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнул Песков.
Девятнадцатого сентября Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства, но никаких доказательств не представила. В российском Минобороны пояснили, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря, границы при этом не нарушались, что подтверждается средствами объективного контроля.
До этого 10 сентября Польша заявила, что над ее территорией сбили якобы российские дроны, но доказательств их происхождения опять-таки не привела. Российское военное ведомство тогда сообщило, что в этот день нанесло массированный удар по предприятиям ВПК Украины, но объекты на территории Польши для поражения не планировались.
Песков, комментируя эти высказывания, заявил, что голословные обвинения в адрес Москвы о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
