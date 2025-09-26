https://ria.ru/20250926/kosuli-2044616001.html

Курганские власти прокомментировали сообщения о нетипичном поведении косуль

Курганские власти прокомментировали сообщения о нетипичном поведении косуль - РИА Новости, 26.09.2025

Курганские власти прокомментировали сообщения о нетипичном поведении косуль

Два случая смерти косуль известны в Курганской области после информации о нетипичном поведении этих животных в регионе, у погибших, предварительно, не выявлены... РИА Новости, 26.09.2025

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Два случая смерти косуль известны в Курганской области после информации о нетипичном поведении этих животных в регионе, у погибших, предварительно, не выявлены опасные заболевания, сообщили РИА Новости в Управлении охотничьего хозяйства региона. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, было размещено видео, где местные жители, ехавшие на машине, встретили косулю с нетипичным поведением – она спокойно ходила около автомобиля, не реагировала на громкие звуки и людей, у животного была повреждена челюсть и текла слюна. "В настоящее время известны два случая падежа косули сибирской, при осмотре и предварительном обследовании опасных заболеваний не выявлено", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ветеринарная служба Курганской области направила пробы в ветлабораторию, чтобы установить причины заболевания. Болезней с похожими симптомами у других животных, в том числе домашних, зарегистрировано не было, добавили в Управлении охотничьего хозяйства региона. По данным ведомства, случаи заболевания косуль с подобными симптомами были отмечены осенью 2023 года. Тогда по итогам исследований было исключено наличие возбудителей особо опасных и трансграничных заболеваний, в том числе представляющих опасность для населения. Областное ведомство дало указания охотпользователям о проведении рейдов для выявления случаев смерти и заболеваний животных с информированием региональных властей. Также управление совместно с охотпользователями проводит постоянный мониторинг состояния диких животных, отметили в сообщении. В 2022 году Telegram-каналы уже размещали видео из Курганской области, на котором видны косули, которые вели себя странно – они ходили по кругу, бились в конвульсиях, у них текла пена изо рта. По одной из версий, косули могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, уточнял один из каналов. Позже управление ветеринарии региона сообщило РИА Новости, что ветеринары не выявили заразных заболеваний у косуль, которые вели себя нетипично.

