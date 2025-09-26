Южная Корея обстреляла судно КНДР, якобы нарушившее границу
Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по коммерческому судну КНДР
© AP Photo / Lee Jin-man, PoolОфицер ВМФ Южной Кореи
Офицер ВМФ Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 26 сен - РИА Новости. Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР, якобы нарушившего де-факто морскую границу Северную пограничную линию (NLL) в районе острова Пэннён, передаёт агентство Ренхап со ссылкой на военных.
По данным Объединённого командования начальников штабов, утром в пятницу судно КНДР пересекло NLL. Военные Южной Кореи открыли предупреждающий огонь и по радио потребовали покинуть воды.
"Наши войска внимательно следили за действиями Северной Кореи и действовали в соответствии с установленными процедурами. Мы, сохраняя готовность, будем решительно реагировать на любые ситуации и продолжать защищать NLL", — заявили военные.
После северокорейское судно покинуло южнокорейские воды, пишет агентство.
