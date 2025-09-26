Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея обстреляла судно КНДР, якобы нарушившее границу
03:22 26.09.2025
Южная Корея обстреляла судно КНДР, якобы нарушившее границу
Южная Корея обстреляла судно КНДР, якобы нарушившее границу - РИА Новости, 26.09.2025
Южная Корея обстреляла судно КНДР, якобы нарушившее границу
Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР, якобы нарушившего де-факто морскую границу Северную пограничную линию (NLL) РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T03:22:00+03:00
2025-09-26T03:22:00+03:00
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
СЕУЛ, 26 сен - РИА Новости. Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР, якобы нарушившего де-факто морскую границу Северную пограничную линию (NLL) в районе острова Пэннён, передаёт агентство Ренхап со ссылкой на военных. По данным Объединённого командования начальников штабов, утром в пятницу судно КНДР пересекло NLL. Военные Южной Кореи открыли предупреждающий огонь и по радио потребовали покинуть воды. "Наши войска внимательно следили за действиями Северной Кореи и действовали в соответствии с установленными процедурами. Мы, сохраняя готовность, будем решительно реагировать на любые ситуации и продолжать защищать NLL", — заявили военные. После северокорейское судно покинуло южнокорейские воды, пишет агентство.
южная корея
кндр (северная корея)
в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
Южная Корея обстреляла судно КНДР, якобы нарушившее границу

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по коммерческому судну КНДР

© AP Photo / Lee Jin-man, PoolОфицер ВМФ Южной Кореи
Офицер ВМФ Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Lee Jin-man, Pool
Офицер ВМФ Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 26 сен - РИА Новости. Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР, якобы нарушившего де-факто морскую границу Северную пограничную линию (NLL) в районе острова Пэннён, передаёт агентство Ренхап со ссылкой на военных.
По данным Объединённого командования начальников штабов, утром в пятницу судно КНДР пересекло NLL. Военные Южной Кореи открыли предупреждающий огонь и по радио потребовали покинуть воды.
"Наши войска внимательно следили за действиями Северной Кореи и действовали в соответствии с установленными процедурами. Мы, сохраняя готовность, будем решительно реагировать на любые ситуации и продолжать защищать NLL", — заявили военные.
После северокорейское судно покинуло южнокорейские воды, пишет агентство.
В миреЮжная КореяКНДР (Северная Корея)
 
 
