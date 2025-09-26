Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы
© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-главе ФБР Джеймсу Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает министерство юстиции США.
Ранее телеканал ABC сообщил, что Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Сам Коми заявил, что невиновен и готов доказать это в суде. Журналистка CNN Кейтлан Коллинз позднее сообщила, что, как ожидается, Коми сдастся властям в пятницу.
"В случае признания виновным Коми грозит до пяти лет тюрьмы", - говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом в сообщении отмечается, что реальное наказание за федеральные преступления обычно мягче максимально возможного по закону.
Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая впоследствии была опровергнута.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
Газета New York Post 2 июля 2025 года опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США.