https://ria.ru/20250926/komi-2044471086.html

Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы

Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы - РИА Новости, 26.09.2025

Экс-главе ФБР Коми грозит до пяти лет тюрьмы

Экс-главе ФБР Джеймсу Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T04:29:00+03:00

2025-09-26T04:29:00+03:00

2025-09-26T04:30:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

джеймс коми

дональд трамп

джон бреннан

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-главе ФБР Джеймсу Коми, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает министерство юстиции США. Ранее телеканал ABC сообщил, что Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Сам Коми заявил, что невиновен и готов доказать это в суде. Журналистка CNN Кейтлан Коллинз позднее сообщила, что, как ожидается, Коми сдастся властям в пятницу. "В случае признания виновным Коми грозит до пяти лет тюрьмы", - говорится в пресс-релизе ведомства. При этом в сообщении отмечается, что реальное наказание за федеральные преступления обычно мягче максимально возможного по закону. Коми и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан находятся под следствием по уголовному делу, связанному с их ролью в распространении в 2016 году теории о связях президента США Дональда Трампа с Россией, которая впоследствии была опровергнута. В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы. Газета New York Post 2 июля 2025 года опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США.

https://ria.ru/20250926/tramp-2044464804.html

https://ria.ru/20250926/komi-2044468732.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, москва, джеймс коми, дональд трамп, джон бреннан, центральное разведывательное управление (цру), фбр