https://ria.ru/20250926/kobzev-2044624667.html

Кобзев накануне Дня Иркутской области вручил 18 жителям региона госнаграды

Кобзев накануне Дня Иркутской области вручил 18 жителям региона госнаграды - РИА Новости, 26.09.2025

Кобзев накануне Дня Иркутской области вручил 18 жителям региона госнаграды

Накануне празднования Дня Иркутской области глава региона Игорь Кобзев вручил государственные награды 18 жителям Приангарья за значительный вклад в развитие... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T16:27:00+03:00

2025-09-26T16:27:00+03:00

2025-09-26T16:27:00+03:00

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943531514_0:176:3074:1905_1920x0_80_0_0_53208fc32db386d529d5f5f49730e495.jpg

ИРКУТСК, 26 сен - РИА Новости. Накануне празднования Дня Иркутской области глава региона Игорь Кобзев вручил государственные награды 18 жителям Приангарья за значительный вклад в развитие малой родины, сообщает пресс-служба регионального правительства. В канун Дня Иркутской области, который отмечается 27 сентября, Кобзев по поручению президента России Владимира Путина и от его имени вручил государственные награды жителям Приангарья. Это орден Почета, два ордена "Родительская слава", пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока", нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", почетные грамоты и благодарности президента России. Также вручен знак отличия "Почетный наставник Иркутской области". "Всего за значительный вклад в различные отрасли экономики и сферы жизни, в развитие химической промышленности, машиностроения, транспортной инфраструктуры, здравоохранения награждены 18 человек", - говорится в сообщении. По словам Кобзева, награды традиционно вручаются накануне Дня Иркутской области тем, кто внес наибольший вклад в сохранение и развитие малой родины. Среди врученных государственных наград губернатор особо выделил орден "Родительская слава". Первый орден вручили более десяти лет назад семье Власовых из Иркутского района. Сейчас его получила семья Черныговых из Усолья-Сибирского, которая воспитывает 11 детей. Глава Приангарья подчеркнул, что все награжденные заслуживают самого глубокого уважения и являются достойным примером для молодого поколения. Заслуженные награды свидетельствуют о достижениях и победах сибиряков, о верности жителей Иркутской области высоким нравственным идеалам, которые отличают граждан России.

https://ria.ru/20250905/rekonstruktsiya-2039943718.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, игорь кобзев