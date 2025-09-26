https://ria.ru/20250926/kndr-2044485559.html

Замглавы МИД КНДР прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Замглавы МИД КНДР прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

СЕУЛ, 26 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Сон Гён 25 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает агентство Ренхап. Делегация КНДР во главе с Кимом прилетела в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке рейсом Air China из Пекина. "В аэропорту Ким Сон Гён не ответил на вопросы журналистов о том, планируются ли двусторонние встречи с американской стороной в ходе визита, и сел в автомобиль Постпредства КНДР при ООН, ожидавший его у выхода", - пишет агентство. Ранее уже было известно, что чиновник в ранге заместителя министра выступит от имени КНДР с речью в штаб-квартире ООН 29 сентября, в последний день недели высокого уровня. Сообщается, что КНДР направила отдельную высокопоставленную делегацию на Генассамблею впервые за семь лет — после 2018 года. В 2014–2015 годах на сессии участвовал тогдашний министр иностранных дел Ли Су Ён, а в 2016–2018 годах — министр Ли Ён Хо. Однако после провала переговоров по денуклеаризации с США в 2019 году делегации высокого уровня перестали приезжать, и речь на ГА ООН произносил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон.

