https://ria.ru/20250926/kitay-2044606086.html

В Сюйчане открылись площадки продвижения продукции "Сделано в России"

2025-09-26T15:48:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

хэнань

китай

россия

в мире

бренд сделано в россии (made in russia)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024220933_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_7a2c421a8110f303b1dc4e9736734428.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Шестую региональную точку продвижения российского национального павильона и двенадцатый официальный магазин российской продукции "Сделано в России" открыл 26 сентября в китайском городе Сюйчан (провинция Хэнань) Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ)."Новый магазин и павильон станут площадкой для прямого взаимодействия российских производителей с китайскими дистрибьюторами, торговыми сетями, онлайн-платформами и представителями сегмента HoReCa", - говорится в сообщении.По словам вице-президента РЭЦ Алексея Солодова, появление новой точки имеет стратегическое значение: провинция Хэнань - один из крупнейших экономических и логистических центров Китая, где проживает почти 100 миллионов человек. "Именно здесь, в самом сердце Китая, мы создаем новые возможности для российских производителей и укрепляем доверие к национальному бренду", - отметил он.Площадь магазина и павильона превышает 250 кв. м. На полках представлены российские кондитерские изделия, напитки, масложировая продукция, бакалея, молочная продукция, консервация и бытовая химия."Каждое новое открытие - это шаг к долгосрочному сотрудничеству наших стран. Магазин "Сделано в России" в Сюйчане позволит жителям провинции ближе познакомиться с качественными товарами из России, а отечественным компаниям - выйти на новые перспективные рынки", - подчеркнул Солодов.Открытие стало частью реализации программы продвижения отечественной продукции за рубежом под брендом "Сделано в России". Программу координирует Минпромторг России, а основные функции по ее реализации возложены на Российский экспортный центр.Больше о программе павильонов и магазинов можно узнать на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

хэнань

китай

россия

2025

Ольга Фомченкова

экономика, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), хэнань, китай, россия, в мире, бренд сделано в россии (made in russia)