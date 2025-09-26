В Сюйчане открылись площадки продвижения продукции "Сделано в России"
РЭЦ открыл в китайском Сюйчане площадки продвижения продукции "Сделано в России"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Шестую региональную точку продвижения российского национального павильона и двенадцатый официальный магазин российской продукции "Сделано в России" открыл 26 сентября в китайском городе Сюйчан (провинция Хэнань) Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Новый магазин и павильон станут площадкой для прямого взаимодействия российских производителей с китайскими дистрибьюторами, торговыми сетями, онлайн-платформами и представителями сегмента HoReCa", - говорится в сообщении.
По словам вице-президента РЭЦ Алексея Солодова, появление новой точки имеет стратегическое значение: провинция Хэнань - один из крупнейших экономических и логистических центров Китая, где проживает почти 100 миллионов человек. "Именно здесь, в самом сердце Китая, мы создаем новые возможности для российских производителей и укрепляем доверие к национальному бренду", - отметил он.
Площадь магазина и павильона превышает 250 кв. м. На полках представлены российские кондитерские изделия, напитки, масложировая продукция, бакалея, молочная продукция, консервация и бытовая химия.
"Каждое новое открытие - это шаг к долгосрочному сотрудничеству наших стран. Магазин "Сделано в России" в Сюйчане позволит жителям провинции ближе познакомиться с качественными товарами из России, а отечественным компаниям - выйти на новые перспективные рынки", - подчеркнул Солодов.
Открытие стало частью реализации программы продвижения отечественной продукции за рубежом под брендом "Сделано в России". Программу координирует Минпромторг России, а основные функции по ее реализации возложены на Российский экспортный центр.
Больше о программе павильонов и магазинов можно узнать на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
