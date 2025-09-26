Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком - РИА Новости, 26.09.2025
Культура
 
15:34 26.09.2025
Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал режиссера Тиграна Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Тигран - талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все", - сказал Киселев РИА Новости.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал режиссера Тиграна Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом.
Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
"Тигран - талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все", - сказал Киселев РИА Новости.
