Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком

2025-09-26T15:34:00+03:00

2025-09-26T15:34:00+03:00

2025-09-26T15:34:00+03:00

культура

дмитрий киселев

тигран кеосаян

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал режиссера Тиграна Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Тигран - талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все", - сказал Киселев РИА Новости.

дмитрий киселев, тигран кеосаян