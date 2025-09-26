https://ria.ru/20250926/kiselev-2044599587.html
Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком
Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком - РИА Новости, 26.09.2025
Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал режиссера Тиграна Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:34:00+03:00
2025-09-26T15:34:00+03:00
2025-09-26T15:34:00+03:00
культура
дмитрий киселев
тигран кеосаян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991943_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_3653f9c8e2938f1491c9553570d4b96f.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал режиссера Тиграна Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. "Тигран - талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все", - сказал Киселев РИА Новости.
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044584070.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992991943_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_db7b2993868d6946ff36a3ed713dfa98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий киселев, тигран кеосаян
Культура, Дмитрий Киселев, Тигран Кеосаян
Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком
Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком, который заряжал энергией
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал режиссера Тиграна Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом.
Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
"Тигран - талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все", - сказал Киселев РИА Новости.