Рейтинг@Mail.ru
Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному диалогу, заявили в МИД - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 26.09.2025 (обновлено: 15:24 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/kiev-2044595154.html
Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному диалогу, заявили в МИД
Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному диалогу, заявили в МИД - РИА Новости, 26.09.2025
Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному диалогу, заявили в МИД
Киев, нанесший удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму, игнорирует усилия третьих стран по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:23:00+03:00
2025-09-26T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
новороссийск
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев, нанесший удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму, игнорирует усилия третьих стран по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Двадцать четвертого сентября ВСУ совершили целенаправленную атаку с применением безэкипажных катеров западного производства и FPV-дронов на центр города Новороссийск. Погибли два человека, в том числе ребёнок, ранены 11 человек, включая двоих детей. Повреждения получили семь жилых домов, гостиница, офис Каспийского трубопроводного консорциума, 20 автомобилей. "КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК. Таким образом, киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что удар по КТК – это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам.
https://ria.ru/20250903/germanija-2039425439.html
россия
киев
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, новороссийск, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Новороссийск, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному диалогу, заявили в МИД

Захарова: Киев игнорирует усилия третьих стран по преодолению кризиса на Украине

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев, нанесший удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму, игнорирует усилия третьих стран по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Двадцать четвертого сентября ВСУ совершили целенаправленную атаку с применением безэкипажных катеров западного производства и FPV-дронов на центр города Новороссийск. Погибли два человека, в том числе ребёнок, ранены 11 человек, включая двоих детей. Повреждения получили семь жилых домов, гостиница, офис Каспийского трубопроводного консорциума, 20 автомобилей.
"КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК. Таким образом, киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что удар по КТК – это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Мерц подрывает усилия Трампа по Украине, заявили в Германии
3 сентября, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевНовороссийскМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала