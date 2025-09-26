https://ria.ru/20250926/kiev-2044595154.html

Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному диалогу, заявили в МИД

Киев игнорирует усилия третьих стран по мирному диалогу, заявили в МИД

2025-09-26T15:23:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Киев, нанесший удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму, игнорирует усилия третьих стран по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Двадцать четвертого сентября ВСУ совершили целенаправленную атаку с применением безэкипажных катеров западного производства и FPV-дронов на центр города Новороссийск. Погибли два человека, в том числе ребёнок, ранены 11 человек, включая двоих детей. Повреждения получили семь жилых домов, гостиница, офис Каспийского трубопроводного консорциума, 20 автомобилей. "КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК. Таким образом, киевский режим, совершив теракт в отношении КТК, фактически игнорирует усилия третьих стран, включая представленные в консорциуме, по мирному преодолению кризиса межгосударственных отношений, и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ. Она подчеркнула, что удар по КТК – это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам.

