Киев пытается переложить бремя расходов на Европу, заявили в МИД
Киев пытается переложить бремя расходов на Европу, заявили в МИД - РИА Новости, 26.09.2025
Киев пытается переложить бремя расходов на Европу, заявили в МИД
Киевская элита стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:16:00+03:00
2025-09-26T15:16:00+03:00
2025-09-26T15:17:00+03:00
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Киевская элита стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Погрязшая в коррупции и привыкшая к иждивенчеству киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейских союзников, цинично игнорируя нарастающие в их странах социальные и экономические проблемы", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
