Киев пытается переложить бремя расходов на Европу, заявили в МИД

Киевская элита стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T15:16:00+03:00

2025-09-26T15:16:00+03:00

2025-09-26T15:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мария захарова

европа

киев

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Киевская элита стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Погрязшая в коррупции и привыкшая к иждивенчеству киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейских союзников, цинично игнорируя нарастающие в их странах социальные и экономические проблемы", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

в мире, россия, мария захарова, европа, киев