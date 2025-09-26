Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается переложить бремя расходов на Европу, заявили в МИД
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 26.09.2025
Киев пытается переложить бремя расходов на Европу, заявили в МИД
Киевская элита стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Киевская элита стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Погрязшая в коррупции и привыкшая к иждивенчеству киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейских союзников, цинично игнорируя нарастающие в их странах социальные и экономические проблемы", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Киев пытается переложить бремя расходов на Европу, заявили в МИД

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Киевская элита стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Погрязшая в коррупции и привыкшая к иждивенчеству киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов "войны до последнего украинца" на европейских союзников, цинично игнорируя нарастающие в их странах социальные и экономические проблемы", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
