Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
Хуситы заявили о пуске гиперзвуковой ракеты по Израилю в ответ на удары по Сане
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"
© Кадр видео, опубликованного хуситами
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2". Архивное фото
ДОХА, 26 сен — РИА Новости. Хуситы запустили гиперзвуковую ракету с несколькими боеголовками по Тель-Авиву, сообщается в их Telegram-канале.
«
"Йеменские войска провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью. Операция была нацелена на несколько важных целей в оккупированном районе Яффо", — говорится в публикации.
Ранее в четверг ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Сане. По данным военных, атаке подверглись здание генерального штаба "Ансар-Аллы", комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартира управления военной информации и военные лагеря в районе йеменской столицы.
Так ЦАХАЛ ответила на запуск беспилотника по городу Эйлат, где в результате пострадали более 20 человек.
Хуситы с конца 2023 года атаковали Израиль сотнями ракет и дронов, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция ЦАХАЛ. Большинство ударов удалось предотвратить. Израиль, в свою очередь, провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
