Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю

Хуситы запустили гиперзвуковую ракету с несколькими боеголовками по Тель-Авиву, сообщается в их Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T00:49:00+03:00

2025-09-26T00:49:00+03:00

2025-09-26T05:57:00+03:00

ДОХА, 26 сен — РИА Новости. Хуситы запустили гиперзвуковую ракету с несколькими боеголовками по Тель-Авиву, сообщается в их Telegram-канале."Йеменские войска провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью. Операция была нацелена на несколько важных целей в оккупированном районе Яффо", — говорится в публикации.Ранее в четверг ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Сане. По данным военных, атаке подверглись здание генерального штаба "Ансар-Аллы", комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартира управления военной информации и военные лагеря в районе йеменской столицы.Так ЦАХАЛ ответила на запуск беспилотника по городу Эйлат, где в результате пострадали более 20 человек.Хуситы с конца 2023 года атаковали Израиль сотнями ракет и дронов, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция ЦАХАЛ. Большинство ударов удалось предотвратить. Израиль, в свою очередь, провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

