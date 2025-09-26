Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 26.09.2025 (обновлено: 05:57 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/khusity-2044457668.html
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю - РИА Новости, 26.09.2025
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю
Хуситы запустили гиперзвуковую ракету с несколькими боеголовками по Тель-Авиву, сообщается в их Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T00:49:00+03:00
2025-09-26T05:57:00+03:00
в мире
израиль
тель-авив
сана
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062504_214:0:1386:659_1920x0_80_0_0_1a42aa20a23a3bd0e9cd5e2413a473dc.jpg
ДОХА, 26 сен — РИА Новости. Хуситы запустили гиперзвуковую ракету с несколькими боеголовками по Тель-Авиву, сообщается в их Telegram-канале."Йеменские войска провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью. Операция была нацелена на несколько важных целей в оккупированном районе Яффо", — говорится в публикации.Ранее в четверг ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Сане. По данным военных, атаке подверглись здание генерального штаба "Ансар-Аллы", комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартира управления военной информации и военные лагеря в районе йеменской столицы.Так ЦАХАЛ ответила на запуск беспилотника по городу Эйлат, где в результате пострадали более 20 человек.Хуситы с конца 2023 года атаковали Израиль сотнями ракет и дронов, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция ЦАХАЛ. Большинство ударов удалось предотвратить. Израиль, в свою очередь, провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250910/blizhniyvostok-2040822927.html
израиль
тель-авив
сана
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062504_179:0:1379:900_1920x0_80_0_0_debb7a5ad9a402b67473e5568f5ac37c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, сана, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта, йемен
В мире, Израиль, Тель-Авив, Сана, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта, Йемен
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю

Хуситы заявили о пуске гиперзвуковой ракеты по Израилю в ответ на удары по Сане

© Кадр видео, опубликованного хуситамиГиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"
Гиперзвуковая баллистическая ракета Палестина-2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Кадр видео, опубликованного хуситами
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 26 сен — РИА Новости. Хуситы запустили гиперзвуковую ракету с несколькими боеголовками по Тель-Авиву, сообщается в их Telegram-канале.
«
"Йеменские войска провели качественную военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" с разделяющейся головной частью. Операция была нацелена на несколько важных целей в оккупированном районе Яффо", — говорится в публикации.
Ранее в четверг ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Сане. По данным военных, атаке подверглись здание генерального штаба "Ансар-Аллы", комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартира управления военной информации и военные лагеря в районе йеменской столицы.
Так ЦАХАЛ ответила на запуск беспилотника по городу Эйлат, где в результате пострадали более 20 человек.
Хуситы с конца 2023 года атаковали Израиль сотнями ракет и дронов, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция ЦАХАЛ. Большинство ударов удалось предотвратить. Израиль, в свою очередь, провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Несчастный случай". Трамп преподал урок союзникам на Ближнем Востоке
10 сентября, 08:00
 
В миреИзраильТель-АвивСанаАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликтаЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала