Рейтинг@Mail.ru
WSJ: американских офицеров застиг врасплох внезапный вызов главы Пентагона - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 26.09.2025 (обновлено: 11:08 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/khegset-2044515087.html
WSJ: американских офицеров застиг врасплох внезапный вызов главы Пентагона
WSJ: американских офицеров застиг врасплох внезапный вызов главы Пентагона - РИА Новости, 26.09.2025
WSJ: американских офицеров застиг врасплох внезапный вызов главы Пентагона
Созыв главой Пентагона Питом Хегсетом сотен высших военных чинов США на встречу в штате Вирджиния застиг врасплох многих старших офицеров, они озадачены тем,... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T11:03:00+03:00
2025-09-26T11:08:00+03:00
вашингтон (штат)
сша
пит хегсет
в мире
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_7dbc1b52fa79232571ce64a7bee9b080.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Созыв главой Пентагона Питом Хегсетом сотен высших военных чинов США на встречу в штате Вирджиния застиг врасплох многих старших офицеров, они озадачены тем, что им не раскрыли причину такого решения, однако уверены в том, что речь идет о чем-то важном и интересном, пишет газета Wall Street Journal. В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру. "Некоторые старшие офицеры заявили, что были застигнуты врасплох внезапным уведомлением о встрече, которое заставило их пересмотреть свои графики, и были озадачены тем, что Пентагон не дал им более полного представления о сути мероприятия", - пишет издание. Один из офицеров, вызванных на встречу, признался, что ему "мало что известно" о предстоящем мероприятии. При этом он уверен, что ожидается "интересное событие". "Честно говоря, я понятия не имею. Должно быть, это что-то важное", - заявил другой офицер. Как отмечалось в материале Washington Post, встреча назначена на следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил факт сбора, заявив, что Хегсет "обратится к своим старшим представителям военного командования", но отказался раскрывать повестку. Washington Post напомнило, что в последние месяцы Хегсет инициировал масштабные кадровые перестановки: распорядился сократить число генералов и адмиралов минимум на 20%, уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров, включая директора Разведуправления минобороны, и предложил переименовать министерство обороны в министерство войны. По данным источников, совещание может быть связано с подготовкой новой стратегии национальной обороны, в которой защита территории США рассматривается как главный приоритет, или с планами дальнейшего сокращения численности высшего командного состава.
https://ria.ru/20250926/pentagon--2044508559.html
https://ria.ru/20250822/ssha-2037071980.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_80693a53da146b779d60fa9c3084a0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), сша, пит хегсет, в мире, министерство обороны сша
Вашингтон (штат), США, Пит Хегсет, В мире, Министерство обороны США
WSJ: американских офицеров застиг врасплох внезапный вызов главы Пентагона

WSJ: офицеры США застигнуты врасплох внезапным вызовом главы Пентагона Хегсетом

© AP Photo / Evan VucciГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Созыв главой Пентагона Питом Хегсетом сотен высших военных чинов США на встречу в штате Вирджиния застиг врасплох многих старших офицеров, они озадачены тем, что им не раскрыли причину такого решения, однако уверены в том, что речь идет о чем-то важном и интересном, пишет газета Wall Street Journal.
В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СМИ: Пентагон сделает своим приоритетом Западное полушарие
Вчера, 10:21
"Некоторые старшие офицеры заявили, что были застигнуты врасплох внезапным уведомлением о встрече, которое заставило их пересмотреть свои графики, и были озадачены тем, что Пентагон не дал им более полного представления о сути мероприятия", - пишет издание.
Один из офицеров, вызванных на встречу, признался, что ему "мало что известно" о предстоящем мероприятии. При этом он уверен, что ожидается "интересное событие". "Честно говоря, я понятия не имею. Должно быть, это что-то важное", - заявил другой офицер.
Как отмечалось в материале Washington Post, встреча назначена на следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил факт сбора, заявив, что Хегсет "обратится к своим старшим представителям военного командования", но отказался раскрывать повестку.
Washington Post напомнило, что в последние месяцы Хегсет инициировал масштабные кадровые перестановки: распорядился сократить число генералов и адмиралов минимум на 20%, уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров, включая директора Разведуправления минобороны, и предложил переименовать министерство обороны в министерство войны. По данным источников, совещание может быть связано с подготовкой новой стратегии национальной обороны, в которой защита территории США рассматривается как главный приоритет, или с планами дальнейшего сокращения численности высшего командного состава.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона, пишут СМИ
22 августа, 21:16
 
Вашингтон (штат)СШАПит ХегсетВ миреМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала