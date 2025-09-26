https://ria.ru/20250926/khegset-2044515087.html

WSJ: американских офицеров застиг врасплох внезапный вызов главы Пентагона

WSJ: американских офицеров застиг врасплох внезапный вызов главы Пентагона

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Созыв главой Пентагона Питом Хегсетом сотен высших военных чинов США на встречу в штате Вирджиния застиг врасплох многих старших офицеров, они озадачены тем, что им не раскрыли причину такого решения, однако уверены в том, что речь идет о чем-то важном и интересном, пишет газета Wall Street Journal. В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру. "Некоторые старшие офицеры заявили, что были застигнуты врасплох внезапным уведомлением о встрече, которое заставило их пересмотреть свои графики, и были озадачены тем, что Пентагон не дал им более полного представления о сути мероприятия", - пишет издание. Один из офицеров, вызванных на встречу, признался, что ему "мало что известно" о предстоящем мероприятии. При этом он уверен, что ожидается "интересное событие". "Честно говоря, я понятия не имею. Должно быть, это что-то важное", - заявил другой офицер. Как отмечалось в материале Washington Post, встреча назначена на следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил факт сбора, заявив, что Хегсет "обратится к своим старшим представителям военного командования", но отказался раскрывать повестку. Washington Post напомнило, что в последние месяцы Хегсет инициировал масштабные кадровые перестановки: распорядился сократить число генералов и адмиралов минимум на 20%, уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров, включая директора Разведуправления минобороны, и предложил переименовать министерство обороны в министерство войны. По данным источников, совещание может быть связано с подготовкой новой стратегии национальной обороны, в которой защита территории США рассматривается как главный приоритет, или с планами дальнейшего сокращения численности высшего командного состава.

