Председатель кассационного суда соболезнует в связи со смертью Кеосаяна

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Евгений Кузин, под руководством которого в суде известный режиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян снял эпизод своего последнего фильма, выразил соболезнование в связи с его смертью, сообщает инстанция. В начале января главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" она отметила, что у него были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. В пятницу Симоньян объявила, что Кеосаян скончался. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю". "Это трагическое событие. Я был знаком с этим удивительным человеком, талантливым режиссером и настоящим патриотом нашей Родины. 2 июня 2024 года Тигран Кеосаян снимал один из эпизодов своего последнего (как выяснилось) фильма "Семь дней из жизни Петра Семеновича" прямо у нас в суде", - сказал Кузин, слова которого приводят в Telegram-канале ведомства. Председатель суда добавляет, что в этом году часть коллектива инстанции была на премьере этого кинофильма, а открывала премьеру его супруга: Симоньян. "И каково же было наше удивление, когда в конце фильма, а он нам всем очень понравился, в титрах мы увидели слова благодарности нашему суду за помощь в съемках. Светлая память об этом человеке останется в наших сердцах и его фильмах", - подчеркнул Кузин. Инстанция уточняет, что эпизод фильма снимали в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, расположенном в Сочи, который в то время возглавлял Кузин. Эскиз суда, отмечает ведомство, нарисовал художник картины: декан художественного факультета ВГИК, заслуженный художник России Валерий Архипов. Коллектив Четвертого кассационного суда общей юрисдикции также выразил глубокое соболезнование родным и близким Кеосаяна. Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году он снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней из жизни Петра Семеновича" с актером Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 годы он вместе с бывшей женой, актрисой Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года он был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян Кеосаян снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" В конце января президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

