На фестивале "RT.Док: Время наших героев" почтили память Кеосаяна

МИНСК, 26 сен — РИА Новости. Память погибших журналистов и режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна почтили минутой молчания на фестивале документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев", который открылся в Минске в здании Национальной библиотеки Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального канала RT.Док Екатерина Яковлева на церемонии открытия фестиваля поблагодарила военных корреспондентов, которые на фронте ведут летопись нынешних времен. "И мы будем продолжать это делать: будем продолжать хранить память о живых и о тех, кто больше никогда не сможет побывать на таких фестивалях, посмотреть эти фильмы, услышать эти песни. Я хотела бы предложить почтить память минутой молчания всех героев: героев прошлого, героев настоящего. Хочу предложить почтить память минутой молчания нашего друга, супруга нашего главного редактора (Международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT) Маргариты Симоньян — Тиграна Кеосаяна. Он скончался сегодня ночью, наш боец за правду до последнего, известный режиссер. Вечная память", — сказал Яковлева, объявляя минуту молчания.Биография режиссераОн родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". В 1999-м Кеосаян снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу" 2001.По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", мелодраму "Семь дней Петра Семеныча", вышедшую в прокат в этом году. В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".Кеосаян много работал на телевидении, был ведущим программ "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ", "Ты и я" на канале "Россия", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном" на ДТВ. С 2016 года вел развлекательное шоу "Международная пилорама" на НТВ.В 2024-м ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

