Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

2025-09-26T19:20:00+03:00

2025-09-26T19:20:00+03:00

2025-09-26T19:27:00+03:00

россия

сергей лавров

тигран кеосаян

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Тиграна Кеосаяна, отметив, что он навсегда вписал свое имя в историю России, обогатил ее культуру."Талантливый режиссер кино и театра, харизматичный актёр и телеведущий, Тигран Эдмондович навсегда вписал своё имя в историю России, обогатил её культуру. Особо хотел отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки", - говорится в обращении Лаврова, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT.

россия

2025

