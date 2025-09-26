Рейтинг@Mail.ru
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
19:20 26.09.2025 (обновлено: 19:27 26.09.2025)
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Тиграна Кеосаяна, отметив, что он навсегда вписал свое имя в историю России, обогатил ее культуру."Талантливый режиссер кино и театра, харизматичный актёр и телеведущий, Тигран Эдмондович навсегда вписал своё имя в историю России, обогатил её культуру. Особо хотел отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки", - говорится в обращении Лаврова, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT.
россия, сергей лавров, тигран кеосаян
Россия, Сергей Лавров, Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Тиграна Кеосаяна, отметив, что он навсегда вписал свое имя в историю России, обогатил ее культуру.
"Талантливый режиссер кино и театра, харизматичный актёр и телеведущий, Тигран Эдмондович навсегда вписал своё имя в историю России, обогатил её культуру. Особо хотел отметить его принципиальную гражданскую позицию, его усилия по всестороннему освещению международной и внешнеполитической повестки", - говорится в обращении Лаврова, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT.
Режиссер, интеллектуал, публицист: как Тигран Кеосаян изменил мир кино
Россия Сергей Лавров Тигран Кеосаян
 
 
