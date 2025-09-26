https://ria.ru/20250926/keosayan-2044689677.html

Хмельницкая назвала уход из жизни Кеосаяна горем

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывшая жена известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, актриса Алена Хмельницкая назвала его уход из жизни горем, а также попросила сейчас не беспокоить семью. Первой женой режиссера была Хмельницкая, в браке с которой родились двое детей. "У нас горе. Большая просьба не звонить сейчас, оставайтесь людьми", - написала Хмельницкая в своем аккаунте в соцсети Instagram*. В начале января главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" она отметила, что у него были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта. В пятницу Симоньян объявила, что Кеосаян скончался. По ее словам, ночью он "ушел к Создателю". Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семеныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 годы Кеосаян вместе с Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" В конце января президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

